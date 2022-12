¿Eres un paciente cardíaco? Ten precaución en invierno, lo recomiendan los expertos

La Fundación Española del Corazón (FEC) afirmó que la prevalencia de enfermedades cardiovasculares aumentó en un 20 % en invierno debido a las bajas temperaturas, mientras que las coronarias lo hacen en un 10 %. Esta fundación recordó que el frío puede perjudicar más a las personas de edad avanzada o a quienes sufren de diabetes, hipertensión o ya padecen alguna enfermedad cardiovascular.

Por ello, durante esta época del año se ha detectado un aumento en patologías como la angina de pecho, el infarto agudo de miocardioo lacardiopatía isquémica. La explicación reside en el hecho de que el frío, que es vasoconstrictor, provoca un estrechamiento de las arterias y puede llegar a ocasionar una disminución en la cantidad de sangre que llega al corazón.

Hace unos cuatro años, los cardiólogos de Leeds General Infirmary llevaron a cabo un estudio. En ese momento, los investigadores descubrieron que es más probable que los ataques cardíacos graves sean mortales cuando ocurren en los meses fríos en comparación con los meses más cálidos.

Los más vulnerables

Los ancianos con problemas cardíacos deben ser más cautelosos ya que no tienen el mismo mecanismo homeostático que los jóvenes. Por lo tanto, su capacidad para mantener la temperatura y la presión arterial y el flujo no son tan buenos como cuando estás en tu mejor momento, explicó el experto. Las personas mayores ya están más tensas que las más jóvenes y, además, no son capaces de mantener la temperatura, por lo que su corazón tiene que trabajar más.

Cómo protejo mi corazón durante el invierno

Si va a salir, ponte ropa en capas y asegúrate de cubrirte las piernas y los brazos. Siempre usa una gorra o sombrero abrigado si el clima es frío porque el 30 % de su calor se pierde por la cabeza. Tiene un alto flujo de sangre a la misma. Además, trata de no levantar objetos pesados ​​o actividades pesadas, especialmente en la nieve si tienes una enfermedad cardíaca.

Si el frío es extremo o con mucho viento utiliza botas impermeables, recuerda que el alcohol no aumenta la temperatura corporal y la nicotina contenida en el tabaco facilita los espasmos cardíacos.

