Julio César Chávez confesó que pudo haber muerto por las adicciones e intentó acabar con su vida

Una de las leyendas del boxeo mexicano, Julio César Chávez tuvo una ardua lucha contra las drogas y alcohol que se interpusieron en su legado de más de 25 años. En una reciente entrevista, el expeleador confesó que de no haber superado las adicciones, habría muerto.

En una entrevista con el diario Milenio – La Afición, el expúgil admitió que su legado y reciente Premio Nacional de Deportes no hubiera podido ser disfrutable en el tiempo en caso de haber seguido por el camino de las adicciones.

“Todo lo que me está pasando ha sido gracias a mi recuperación, porque si no me hubiera recuperado, esto no lo hubiera vivido, no lo estuviera gozando; yo me hubiera muerto porque en mi adicción tuve muchos paros cardíacos, estuve a punto de derrames cerebrales, estuve muchas veces en el hospital, vomitando sangre”, se sinceró.

Incluso, Chávez no tuvo tabú en reconocer que estuvo a punto de acabar de con su vida. “Estuve a punto de quitarme la vida y ahora vivir todos estos reconocimientos en vida la verdad no tengo palabras. Te juro por Dios, pero sobre todo ese cariño de la gente que a donde voy es algo que no lo puedo creer y me lo llevaré a la tumba”, dijo.

Sin embargo, el flagelo de las drogas y los vicios lo persiguió y tocó una de las partes más sensibles para un ser humano, los hijos. “Parece que mis hijos (Julio y Omar) siguieron los patrones y para mí ha sido sumamente complicado y difícil, porque sé lo que es estar encerrado. Yo sé lo que es estar cuatro meses en un anexo. Ahora se la apliqué a Julio y lo mandé a un anexo, imagínate cómo me siento. He llorado lo que tú no te imaginas”.

“Es bien complicado y bien difícil. El tener que dar ese paso para meter a mis hijos ahí (al anexo), porque mis clínicas nunca les han servido, porque son mías, y hacen lo que ellos quieren. Sé lo que es estar en un anexo cuatro o más meses. O sea, teniendo tu casa afuera, a tus hijos, teniendo tus carros, tu dinero, todo”, explicó.

Chávez Jr. ha estado más de nueve meses internado para intentar solucionar este problema. Recientemente apareció en las redes sociales de su expareja durante el cumpleaños de su hija Julia.

