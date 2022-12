Una Navidad migrante

Desde que se casó hace 18 años, José Luis Acevedo pasará la navidad por primera vez solo y lejos de su esposa y sus cuatro hijos de 15, 13, 11 y 6 años. El nativo de Puebla, México emigró a Estados Unidos a principios del 2022 con el plan de trabajar por un tiempo para sacar a su familia adelante y después regresar con ellos de nuevo.

El inmigrante de 37 años llegó a vivir con conocidos en Los Ángeles y trabaja como vendedor ambulante. Pese a que los primeros meses tras su llegada su plan de ahorros estaba funcionando como lo planeó, para el mes de junio todo cambió.

Su padre de 63 años, quien también vive en México, sufrió un grave accidente que le fracturó el craneo. Fue internado de emergencia y estuvo en coma por tres meses. La familia desesperada acudió a José Luis para que enviara dinero para que su padre recibiera el tratamiento necesario.

Así lo hizo. Sin embargo, en ocasiones la presión era tanta ya que como vendedor ambulante no gana mucho dinero. Desde el accidente de su padre, el poco dinero que le queda ya no se va a sus ahorros pero más bien para los gastos médicos de su padre quien después de cinco meses logró salir del hospital pero necesita ayuda en casa con enfermero y medicamentos.

“A veces trabajo los siete días a la semana y a veces descanso los martes”, dijo José Luis. “Y es que en México la situación es más complicada, si no pagas los servicios no te atienden y como mi padre es diabético tiene muchas secuelas”.

Sus horarios de trabajo usualmente son de las 5 de la mañana a las 7 de la noche o más tarde. Él vive en Los Ángeles pero desde que llegó logró asegurar una ruta en Pomona, ciudad a la que viaja todos los días en su van y ahí la descarga para comenzar a vender en su carrito.

Navidad solo

El poblano aseguró que esta fecha decembrina es una de las más tristes y que pasará solo, probablemente incluso trabajando. Le preocupa que con las bajas temperaturas y, en ocasiones, la lluvia sus ventas de elotes, chicharrones y esquites bajen significativamente.

Aseguró que las mejores ventas las tiene los fines de semana y debido que en esta ocasión tanto navidad como año nuevo caen en fin de semana ya tiene programado que se va a ir a trabajar esperando poder hacer más dinero.

José Luis dijo que entre sus memorias más preciadas recuerda cuando pasaba la navidad con su esposa e hijos. Incluso tiene fotos de la última navidad que pasaron juntos en el 2021.

Pese a que no tenían mucho materialmente, como regalos o grandes guisados, el hecho de prender una fogata, cantar canciones o bailar juntos los hacía muy feliz.

Los regalos no eran necesarios ya que el amor y la compañía de sus seres más queridos era lo más importante.

Jose Luis Acevedo en su camino al trabajo. (Cortesía)

“Apenas me platicó mi esposa que cuando mi hijo menor se siente triste, abre mi ropero y abraza mis camisas y las huele. Eso me destrozó el alma”, reconoció el inmigrante. “Y el mayor me dice que mejor se quiere venir conmigo para ayudarme a trabajar”.

Por ahora en los planes de José Luis no están traerse a su familia pero más bien una vez que cumpla parte de su plan de ahorrar suficiente dinero regresar a México con ellos.

Contó que en México trabajaba como electricista y posteriormente logró conseguir otro empleo cultivando y vendiendo girasoles con un conocido. La venta era buena y sus hijos le ayudaban en las ventas los fines de semana, los días en que no iban a la escuela.

Sin embargo, pese a todo el esfuerzo que ponían por trabajar los ingresos no eran suficientes. José Luis quería ofrecerles estabilidad y estudios a sus hijos. Otro de sus sueños es poder construir una casita donde pueda vivir la familia.

“Pero con el accidente de mi papá se me desviaron los planes”, dijo José Luis quien tiene una hermana mayor que vive en Puebla cerca de la casa de sus padres.

Para esta navidad solo espera que su padre mejore y que su familia este bien.

“Ya Dios me irá acomodando para ver lo que más adelante prosiga”, aseguró el poblano.

Si usted o alguien que conoce quiere donar para que José Luis pueda cubrir los gastos médicos de su padre puede hacerlo con Wendy Luján vía Venmo a @tochtli909 o por Zelle al (909) 401-3231.