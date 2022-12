Andrés Guardado celebró el regreso de Memo Ochoa a Europa: “Nunca es tarde, le deseo lo mejor”

Andrés Guardado, quien milita en el Betis de La Liga, celebró el regreso de Guillermo “Memo” Ochoa al fútbol de Europa luego de la confirmación de su llegada al Salernitana de la Serie A. El guardameta mexicano vuelve al Viejo Continente luego de tres años en la Liga MX con las Águilas del América.

El Principito, quien ha pasado la mayor parte de su carrera en Europa, se mostró contento del nuevo camino en la carrera de Ochoa y expresó que espera que pueda seguir demostrando que es buen portero a sus 37 años de edad.

“Le deseo todo lo mejor a mi compadre, sé que él tenía ganas de regresar a Europa, nunca es tarde, creo que hoy en día el deporte, sobre todo en el fútbol, los veteranos sobre todo en Europa creo yo se les da un valor muy grande y ojalá que pueda seguir demostrando unos años más el buen portero que es, ojalá que pueda tener grandes torneos acá”, señaló Guardado en declaraciones a Tuttomercato.

Ochoa tendrá la oportunidad de estar en la valla de portería del club Salernitana que está en el puesto número 12 y mantendrá la lucha de mantener la máxima categoría del fútbol italiano. El último club de Ochoa en Europa había sido el Standard Lieja de Bélgica.

Adiós a la selección

Según informaciones difundidas por el diario As, Andrés Guardado le habría manifestado a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), su decisión de no ser convocado más con la Selección Mexicana.

“Es muy bonito estar aquí, con mi esposa, que siempre me ha apoyado. En el Mundial todos quieren ganar. Nosotros desde 1994 siempre hemos pasado la fase de grupos y en este no, por lo que ha sido un fracaso rotundo. Viene un Mundial en casa y ojalá sea bueno para nosotros. Ya estoy mayor para un sexto”, indicó Guardado en la Gala de As 2022.

