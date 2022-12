¿Cómo el chef turco Salt Bae acabó en Qatar con la Copa del Mundo en sus manos?, la gran pregunta que trata de responder la FIFA

Sus imágenes dieron la vuelta al mundo causando indignación y desconcierto. Salt Bae, el famoso chef que se hizo viral por su peculiar forma de arrojar sal sobre la carne, estuvo en el campo junto a los jugadores argentinos tras la final del Mundial. Se hizo fotos con el trofeo, lo acarició y lo besó.

Ahora la FIFA investiga cómo este cocinero, cuyo nombre real es Nusret Gokce, obtuvo junto a otras personas “acceso indebido” en el campo tras la final de Qatar 2022.

Messi deserves another World Cup for not giving a single fuck about Salt Bae pic.twitter.com/EIsM8lnc8S

Las reglas de la FIFA dicen que el trofeo solo puede sostenido por un grupo “muy selecto” de gente, que incluye a los ganadores del torneo, funcionarios de la FIFA y jefes de Estado.

“Tras una revisión, la FIFA ha estado estableciendo cómo individuos tuvieron acceso indebido al campo tras la ceremonia de clausura en el Estadio de Lusail el 18 de diciembre”, dijo un portavoz de la Federación Internacional de Fútbol en un comunicado a BBC Sport.

“Se tomarán las acciones internas apropiadas”.

Salt Bae is now banned from attending U.S. Open Cup after his embarrassing behavior at World Cup. pic.twitter.com/poci3vKMej

— Daily Loud (@DailyLoud) December 22, 2022