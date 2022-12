Gol de Richarlison superó a Luis Chávez como mejor anotación del Mundial de Qatar 2022

El gol del delantero brasileño Richarlison fue elegido como el mejor del Mundial de Qatar 2022 superando al del mediocampista mexicano Luis Chávez. El tanto anotado en la fase de grupos consiguió la mayoría de los votos por parte de los aficionados en la encuesta de la FIFA.

Fue en el minuto setenta y tres en el partido contra Serbia cuando el ariete remató con una tijereta de bella de factura un centro desde el costado izquierdo servido por Vinicius Jr. Con ese gol, Brasil consiguió una victoria de 2-0 en su debut en el Mundial de Qatar 2022 donde terminaría cayendo en los cuartos de final, igual que en Rusia 2018.

Richarlison se impuso a las anotaciones de Salen Al-Dawsari en el Arabia Saudita vs. Argentina; Cody Gakpo en el Países Bajos vs. Ecuador; Enzo Fernández en el Argentina vs. México; Vincent Aboubakar en el Camerún vs. Serbia; Luis Chávez en el México vs. Arabia Saudita; Kylian Mbappé en el Francia vs. Polonia; Paik Seung-Ho en el Brasil vs. Corea del Sur; Neymar en el Brasil vs. Croacia y su gol ante Corea del Sur.

“¡Ustedes lo eligieron! El GOLAZO de Richarlison es el ganador del Gol del Torneo Hyundai!”, escribió la FIFA en su cuenta oficial en Twitter.

¡Ustedes lo eligieron!



🕊🇧🇷 El GOLAZO de @richarlison97 es el ganador del Gol del Torneo Hyundai! 🥇 #HyundaiGOTT2022 | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/kAq1jBfDks — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 23, 2022

El gol de Luis Chávez maravilló a figuras como David Beckham y fue catalogado por la FIFA como el más potente del torneo con 121,69 km/h de velocidad. El dato se pudo identificar por la FIFA gracias a la avanzada tecnología que tiene el balón del Mundial, el Al Rihla; este esférico contiene en su interior una unidad de medición inercial (IMU, por sus siglas en inglés), que emite información a la sala de vídeo 500 veces por segundo, lo que permite detectar la potencia de forma muy precisa.

Esta máxima cita balompédica fue la que más goles en la historia tuvo, con un total de 172 goles en 64 partidos (2,68 de media por encuentro), Qatar 2022 superó a las ediciones de Francia 1998 y Brasil 2014, en las que se registraron 171 goles en cada una.

Te puede interesar:

·Modelo de OnlyFans apoyó a Messi y Argentina con candentes fotos y fue castigada por Instagram

·‘Chicharito’ Hernández solo jugaría un partido de la King’s League con Ibai Llanos por orden de LA Galaxy

·En Argentina especulan ante una supuesta emisión de billetes con la cara de Messi tras ganar el Mundial

**