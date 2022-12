Navidad 2022: 3 signos del zodiaco estarán de mal humor

Hoy es víspera de Navidad y en el ambiente ya se ve la alegría de celebrar una de las fechas más especiales del año, pero no todos estarán de buen humor, pues las estrellas auguran que 3 signos del zodiaco no sentirán el espíritu navideño como todos los demás.

¿Qué ocasiona que estos signos estén de mal humor? Recién acaba de comenzar la temporada de Capricornio, cuya energía nos hace trabajar en nuestra lista de pendientes y comenzar con anticipación los propósitos de año nuevo.

Sin embargo, estos signos quieren olvidar los esfuerzos y dedicarse a descansar, por eso los pone de mal humor pensar en que deben cumplir con objetivos el siguiente año. Si por ellos fuera, despejarían su agenda hoy para meterse entre las sábanas e hibernar hasta que haya un mejor clima, pero las responsabilidades se los impiden.

¿Qué signos del zodiaco estarán de mal humor esta Navidad? Astrólogos de Elite Daily lo revelaron en un artículo y nos dicen qué esperar de ellos.

El 25 de diciembre los astros obligarán a Géminis a imponer límites en sus relaciones íntimas, es decir, pondrá barreras para evitar que los demás invadan su privacidad con consejos que no quiere escuchar ni tendrá humor para dar su sabia opinión.

Este signo sabe que los demás deben aprender lecciones por sí mismos y no siempre estará de humor para ayudarlos, y la Navidad es una época en la que no es políticamente correcto comportarse de esa manera, por lo que posiblemente no tenga una sonrisa en la cara todo el tiempo.

Los movimientos planetarios estarán generando caos en tu día de Navidad, por lo que, lejos de querer festejar, tendrás ganas de organizarte. Sin embargo, el receso decembrino no es el mejor momento para cambiar las cosas, si bien puede inspirarte, todo parece ir más lento. Si es tu caso, considera mejor guardar energías y hacer una estrategia para actuar una vez que sea el momento propicio, es decir, cuando la vida recupere su curso habitual.

Las estrellas quieren que aceptes nuevas responsabilidades en casa justo el día de Navidad. Tendrás que sacar tus habilidades diplomáticas para adoptar el rol de mediador cuando las conversaciones acaloradas comiencen en la mesa. Si bien es algo que no deseas hacer, pues quieres tomar un descanso, es natural para tu signo hacerlo, sin embargo, recuerda que no debes cargar con todas las responsabilidades ni deberes de los demás.

