La carta de tarot para la semana del 26 al 1 de enero 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. El Diablo

1. El Diablo: Las tentaciones a la orden del día, no te dejes llevar por una cara de ángel, no te dejes convencer por palabras dulces, mejor da la vuelta y sal de ahí. Es una semana importante para que dejes de darle tanta importancia a las cosas materiales, es momento de ocuparte de los sentimientos, tanto tuyos como de las personas que te aman. Ocúpate de no hacer mal uso de las pasiones, no te dejes llevar por excesos, puedes caer en un profundo bache difícil de salir. Deja de aferrarte a cosas que te hacen daño esta semana es un gran comienzo para empezar a soltar.

2. El Juicio

2. El Juicio: Estarás orgulloso de haber tomado tus propias decisiones y estar en donde estas por ello. La renovación de ideas que te estarán pasando por la mente esta semana te ayudarán a seguir creciendo, escúchate, no calles esos pensamientos que rondan tu mente, pueden ser ideas espectaculares, pueden salir se esos pensamientos, grandes cambios para seguir volando al éxito. No te pares para escuchar palabras necias o de envidia disfrazada, que nadie detenga el movimiento tan estable que llevas y que tanto te consto encontrar. Son buenos días para renovar el hogar o la oficina, un cambio de ambiente puede mejorar el desempeño de quien trabaje para ti. Un cambio de ambiente y decoración en el hogar podrá fortalecer los lazos de unión y comunicación.

3. Diez de Espadas

3. Diez de Espadas: Cada nuevo comienzo proviene de un final, el final puedo ser tormentoso o de un gran alivio para tu alma, todo lo que se termine en esta semana no lo veas como una tragedia, al contrario, tómalo como un gran aprendizaje para seguir el camino que te trazaste para esta vida, al principio parecerá doloroso, pero la tormenta pasará y al finalizar la semana veras como todo se empieza a aclarar y te sentirás más tranquilo, tranquila. Hay cosas que no son como esperabas o personas que no son como creías, estos días te dejaran grandes sabidurías, no olvides que para crecer hay que soltar, depurar, no siempre se puede ganar y aunque en estos momentos no lo veas seguramente en el futuro saldrás ganando. Esta semana cuídate de traiciones; como la mayoría de estas, puede venir de alguien de toda tu confianza, desde un chisme, hasta una pérdida económica, has uso de tu fuerza interna y no hagas de una traición un chantaje o te hagas la víctima, dale la vuelta a esta acción y sigue adelante sin lamentaciones que te pueden meter en un bucle de victimismo interminable, es mejor cambiar el sentimiento y recuperar el optimismo y la esperanza, para así comenzar la semana nueva con una capacidad diferente. Descansar es de vital importancia, tu cuerpo físico y mental están pasando por un agotamiento profundo.