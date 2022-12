Ted Cruz desea que Biden “Disfrute de St. Croix”; en redes le recuerdan su viaje a Cancún

El viaje que emprendió el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, su esposa Jill y otros miembros de su familia a las cálidas Islas Vírgenes ha levantado un sinfín de críticas en contra del gobierno por la falta de “empatía” del mandatario en uno de los momentos más críticos que vive su país por las fuertes ráfagas de viento y nevadas que han causado la muerte de al menos 25 personas.

La Casa Blanca ha defendido las vacaciones y dijo que el presidente seguirá trabajando durante el período. Los Biden regresarán a Washington DC el 2 de enero. “No importa dónde esté el presidente, él está trabajando”, dijo un portavoz de la Casa Blanca a Newsweek en un comunicado. “El presidente continuará monitoreando de cerca las actualizaciones y permanecerá en estrecho contacto con el personal durante el Año Nuevo”.

Sin embargo, Ted Cruz no pudo evitar criticar las vacaciones familiares de Biden y compartió en su cuenta de Twitter un video de Fox News en el que se discuten los planes de vacaciones del presidente con la leyenda “Disfrute de St. Croix” seguido de emojis de palmeras, tragos y rayos de sol.

El comentario del senador de Texas también tuvo respuesta y muchos de ellos le preguntaron sobre su viaje a Cancún en uno de los momentos más críticos que estaba atravesando su estado.

“Es una locura, pero cuando haces tu trabajo, puedes tomarte unas vacaciones. Ahora díganos nuevamente, ¿cómo era Cancún cuando miles de sus electores de Texas no tenían electricidad y se congelaban?”. “Ted es senador de un estado individual y una figura decorativa importante. Como alguien que tan a menudo afirma que es un tejano orgulloso y su “amor” por sus electores, se fue para llevarse a su familia para que ellos no tuvieran que pasar por la tormenta. Mientras tanto, miles se quedaron sin electricidad. También…”. “¿Tú, de todas las personas? ¿En serio?”. “Sin embargo, Ted Cruz dijo que disfrutes de las vacaciones. No todo es ataque”, fueron algunos comentarios que recibió el senador.

La gente le recordó a Ted Cruz su viaje a Cancún porque él y su familia volaron a una de las playa más hermosas de México mientras Texas lidiaba con cortes de energía y agua corriente durante la tormenta invernal mortal que azotó a Texas en 2021.

Cruz originalmente defendió sus acciones afirmando que voló a Cancún para “ser un buen padre” después de que sus hijas le pidieran ir de viaje con amigos cuando se cancelaron las clases, aunque sus vacaciones tuvieron que ser interrumpidas por las fuertes críticas que recibió.

“No quería que todos los gritos y gritos sobre este viaje distrajeran ni un momento de los problemas reales que creo que les importan a los tejanos, que es mantener seguras a todas nuestras familias”, dijo en su momento Cruz. “Obviamente fue un error y, en retrospectiva, no lo habría hecho”.