Hyundai reporta ventas de 15 millones de vehículos en Estados Unidos

El mercado automotriz estadounidense figura como uno de los sectores principales para el desarrollo de Hyundai Motor en la industria. Por ello, ser capaces de colocar vehículos de alta calidad a disposición de los consumidores contribuye de forma significativa con el impacto de la marca a nivel mundial.

En ese sentido, la compañía asiática ha revelado por medio de un informe oficial el reporte de ventas del año 2022 en Estados Unidos, donde llegó a comercializar hasta 15 millones de unidades, siendo una camioneta Hyundai Tucson la encargada de llegar a dicha cifra tras ser vendida en West Herr Hyundai, en Williamsville, New York.

“No puedo pensar en una mejor manera de concluir 2022 que celebrando la venta de nuestro vehículo Hyundai número 15 millones en los Estados Unidos”, aseguró Randy Parker, director ejecutivo de Hyundai Motor America, a través del comunicado de prensa oficial.

A modo de celebración, el fabricante asiático ha entregado a Wende y James Tuskes, compradores del vehículo número 15 millones, un cheque para cubrir los pagos del primer año de su nueva e histórica Hyundai Tucson.

“Durante los últimos 36 años, Hyundai ha aumentado su cartera de productos, su huella de fabricación en Estados Unidos y su participación de mercado, convirtiéndose en la quinta marca más vendida este año. Estamos entusiasmados de ver un mayor crecimiento para 2023 y más allá, particularmente a medida que continuamos expandiendo nuestra línea de productos y fabricación de vehículos eléctricos”, prosiguió Parker.

Para finalizar, Scott Bieler, presidente de West Herr Automotive Group, se mostró entusiasmado por la cantidad de coches comercializados en territorio norteamericano, al mismo tiempo en que recalcó la importancia de este suceso y lo que significa para la marca.

“Lograr 15 millones de vehículos vendidos no es poca cosa, y estamos encantados de que el cliente de Hyundai haya estado aquí en Williamsville, New York. Estamos orgullosos de aprovechar esta oportunidad para reconocer a nuestros clientes y nuestra comunidad, y no puedo pensar en un mejor momento para ser parte de la familia Hyundai”, comentó.

También te puede interesar

Hyundai New Universe: la oficina rodante y lujosa de la marca

Hyundai IONIQ 6 es catalogado con 5 estrellas de seguridad por Euro NCAP

Hyundai reveló adelanto de sus ‘laboratorios rodantes’: RN22e y N Vision 74

Hyundai construirá junto a SK On una instalación de baterías para vehículos eléctricos en Bartow, Georgia