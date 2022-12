Vega, sin prisas en su carrera

Para Vega, escribir y cantar canciones no es un asunto que se toma a la ligera.

“Mirlo blanco”, su álbum más reciente, es un disco en el que habla de la libertad, y es además un manifiesto feminista.

“Es un disco comprometido de forma social con un feminismo, el único que cabe, bien entendido”, dijo. “El que redunda en un bien comunitario, que está sustentando en la igualdad, y la igualdad no daña a nadie sino que es buena para todo el mundo”.

Mercedes Mígel Carpio, nombre de pila de la intérprete española, estuvo de visita este año en Los Angeles para promover su nuevo material, el noveno disco de una carrera que comenzó en 2003.

Es ahora, casi 20 años después, cuando Vega comienza a ver los frutos de su profesión, dijo, algo que la llena de satisfacción especialmente porque la mayor parte del tiempo ha trabajado de forma independiente.

“Esos logros, cuando llegan, aportan calma”, dijo la cantante. “Y sobre todo, me hacen mirar mi carrera para atrás y ver toda esa lucha que ha sido no solo como artista independiente, sino como mujer en una industria tremendamente masculina donde el hueco que tenemos es mínimo y el reconocimiento muy complicado”.

Parte de ese reconocimiento ha llegado en forma de nominaciones al Latin Grammy, para el que ha estado considerada en tres ocasiones, una como compositora y dos por sus álbumes en la categoría de pop rock.

En “Mirlo blanco” Vega refleja su propio camino en la industria de la música, donde ha experimentado un tropiezo tras otro debido a su afán por mantenerse fiel a su verdad artística.

“Pero me siento satisfecha y estoy disfrutando con paciencia”, dijo. “Quizá por mi edad [43 años] no convivo bien con todo ese fast food que hay para todo, donde todo se consume muy rápido, porque creo que la música requiere de tiempo, y tiene un valor muy importante”.

Esa paciencia implica que no tiene prisa por editar material nuevo, porque, dice, no compite con nadie.

“Y me puedo dar el lujo de sacar un disco cuando quiera, y no sacarlo por sacarlo. Veinte años después sigo aquí con una carrera que labré sin prisas. Y no pienso entrar en esa carrera”, aseguró.