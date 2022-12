A Melania Trump le preocupaba que Rudy Giuliani la encontrara en bata: exasistente 

La exprimera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, temía que un día cualquiera Rudy Giuliani la encontrara en bata, según reveló una transcripción del testimonio de su exjefa de personal, Stephanie Grisham.

Grisham le dijo al Comité Selecto de la Cámara que investigaba los disturbios del 6 de enero en el Capitolio que Melania llegó a pensar que su esposo estaba recibiendo “malos consejos” en sus últimos meses e el cargo y estaba preocupada por las constantes e inesperadas visitas de Rudy Giuliani y Sidney Powell.

De acuerdo con la transcripción, la esposa de Melania Trump se puso “muy molesta” cuando visitantes sin previo aviso ingresaron a las áreas residenciales de la Casa Blanca.

“Odiaba cuando la gente venía a la residencia”, dijo Grisham en un testimonio que hizo en mayo pasado.

Según una transcripción publicada el jueves por el panel, para Melania “Esa era su casa, quería privacidad. Así que recuerdo, hacia el final, que ella me dijo que había reuniones constantes en el Óvalo Amarillo, que es la habitación de arriba en la residencia, con varias personas”.

Grisham también indicó que “Estaba muy molesta porque nadie le avisaba y estaba caminando en bata, ese tipo de cosas. Pero nunca me dio nombres específicos aparte de Sidney Powell, Giuliani y gente de la campaña. Esas fueron sus palabras”.

El testimonio de Stephanie Grisham no dejó en claro si en alguna ocasión Giuliani o Powell la encontraron en paños menores.

Grisham señaló que su libro de 2021 “Tomaré sus preguntas ahora” menciona el amor de la ex primera dama por las túnicas, pero que el pasaje de su declaración estaba destinado a enfatizar la frustración de Melania Trump por la falta de privacidad en el caótico final de la administración de Trump.

Grisham agregó que la primera dama estaba “muy cautelosa con Giuliani, Sidney Powell, Jenna Ellis, muchas de las personas que venían a la residencia y hablaban con el presidente” y que incluso “habló por teléfono con [Republican National La presidenta del comité] Ronna [McDaniel] varias veces para preguntar, como, ‘¿Dónde estamos realmente con las encuestas?’, Porque no creo que ella confiara completamente en la campaña necesariamente”.

“No sé si ella asistía a reuniones a menudo. Pero, algunas de las cosas que el presidente le decía entonces, sobre las cuales no tengo detalles, ella decía: ‘Creo que le están dando un mal consejo, no creo que esto sea inteligente‘”. Dijo Grisham. “Ella siempre estaba frustrada de que a ciertas personas se les dejara entrar a la residencia, porque durante el día, mientras que a muchas personas se les permitía estar cerca de él durante el día, era por la noche cuando creo que él era un ave nocturna, la gente surgiría, no hubo investigación de antecedentes”.