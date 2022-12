Fiscal veterano de Los Ángeles señala que Gascón convirtió el distrito en un “incendio de basura gerencial” en carta de despedida

Un fiscal veterano del condado de Los Ángeles regañó a su jefe el jueves, diciendo que sus reformas progresistas y su estilo de gestión alienaron a sus colegas y convirtieron a la oficina del fiscal de distrito más grande del país en un “incendio de basura gerencial”.

En una extensa carta al fiscal de distrito George Gascón y sus principales ayudantes, el fiscal Mark Burnley expresó una serie de quejas en su último día en la oficina. Burnley dijo que ha estado en la oficina del fiscal desde 1999 y como fiscal durante 28 años.

“Hasta diciembre de 2020, pensé que tenía el mejor trabajo del mundo”, escribió Burnley, refiriéndose a cuando Gascón asumió el cargo después de derrocar a la fiscal titular Jackie Lacey, en una carta obtenida por Fox News Digital.

“Estoy constantemente asombrado por la experiencia y el conocimiento de los fiscales en esta oficina. Son profundamente devotos y tienen una cantidad impresionante de experiencia. Es una pena que no puedas o no quieras reconocer eso”.

En su carta, Burnley dijo que un miembro del equipo de transición de Gascón le dijo antes de que asumiera el cargo que no habría cambios de política “dramáticos”.

La mañana antes de prestar juramento como principal fiscal del condado, se le informó lo contrario a Burnley, dijo.

“Muchos de nosotros esperábamos, como Mark Burnley, que George Gascón pudiera dirigir una oficina del gobierno. Dejó en claro, desde el primer minuto de su administración, que no podía”, dijo Eric Siddall, vicepresidente de la Asociación de Fiscales Adjuntos del Condado de Los Ángeles, a Fox News Digital en un comunicado.

“Nada ha cambiado desde entonces”, agregó. “Gascón y sus compinches han hecho que el equipo ejecutivo de Southwest Airlines parezca un grupo de genios gerenciales. Servidores públicos dedicados están dejando la oficina en números récord. El interés en unirse a la oficina está en un mínimo histórico. Y la gente de Los Ángeles está pagando el precio. Burnley tiene razón: la competencia importa”.

Gascón se ha enfrentado a crecientes críticas por sus políticas progresistas de justicia penal que, según algunos, permiten a los delincuentes y no protegen los derechos de las víctimas.

Al asumir el cargo, emitió una serie de directivas, algunas de las cuales se han reducido. Los cambios de política incluyen la prohibición de acusar a los menores sospechosos como adultos y no cobrar por mejoras criminales, entre otros.

También revocó una política de larga data de notificar a las víctimas de delitos sobre las próximas audiencias de libertad condicional programadas para aquellos que les hicieron daño a ellos o a sus seres queridos, así como prohibir que un representante de la oficina del fiscal asistiera a esas audiencias en nombre de las víctimas.

En su carta, Burnley dijo que cree que se necesita una reforma de la justicia penal, como programas de sentencias alternativas para ciertos acusados, así como programas de desviación para los condenados por delitos menores y delitos graves no violentos.

“Quince minutos de investigación legal básica habrían sido más que suficientes para modificar las políticas para cumplir con la ley”, dijo Burnley. En una reunión de Zoom organizada por Gascón, Burnley dijo que su jefe “mostró una asombrosa falta de experiencia y conocimiento procesal. Por ejemplo, parecía completamente inconsciente de cómo sus políticas afectarían los delitos de odio y los enjuiciamientos por delitos financieros. La combinación de arrogancia e inexperiencia era obvia”.

Además de la forma en que su oficina ve la justicia penal, Gascón también ha sido acusado de tomar represalias contra sus propios fiscales, quienes lo critican públicamente y señalan fallas en sus políticas.

“También ha destrozado la vida personal y profesional de decenas de personas que decidieron dedicar su educación legal al servicio público”, escribió Burnley.

Varios fiscales veteranos, incluido John McKinney, quien ha ganado varios casos de alto perfil y John Lewin, ambos de la División de Delitos Mayores, y Jason Lustig fueron trasladados a puestos de nivel inferior.

“Todo lo que él (Burnley) escribió fue completamente preciso y, desafortunadamente, completamente cierto”, dijo Lewin a Fox News Digital.

“Desde el primer día, George Gascón entró allí, no tenía experiencia como fiscal de línea. No tenía ningún deseo de proteger al público y no tenía ningún interés en tratar de implementar sus políticas de una manera inteligente y responsable”.

Lustig le dijo a Fox News Digital que Burnley es un fiscal muy respetado que tenía toda la razón en sus críticas.

“Está capturando el sentimiento de George Gascón tratando de desmantelar la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles”, dijo. “Realmente está tratando de quemarlo hasta los cimientos”.

A pesar de la reacción violenta, Gascón ha sobrevivido a dos intentos de destitución y ha resistido las críticas de las víctimas del crimen, los jefes de las fuerzas del orden, sus compañeros fiscales de distrito y los funcionarios electos.

“Ojalá muestre más humildad y menos arrogancia durante el resto de su mandato”, dijo Burnley. “¿Qué ha aprendido de los dos esfuerzos de destitución? Se necesita coraje e integridad para realizar una autoevaluación honesta. Dudo que estés a la altura de la tarea”.