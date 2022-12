Llega a su fin la era Guaidó, oposición venezolana aprueba disolver su gobierno

A un mes de cumplir cuatro años como presiente interino de Venezuela, Juan Guaidó fue destituido hoy por la Asamblea Nacional de Venezuela.

En una sesión realizada este viernes, la asamblea aprobó disolución del gobierno interino de Juan Guaidó, líder opositor que llegó a tener el reconocimiento de diversos países como presidente encargado de Venezuela.

La disolución del gobierno, propuesta por las fracciones de Primero Justicia, Acción Democrática, UNT y MPV, fue aprobada por 72 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones. Esta figura desaparecerá a partir del 5 de enero.

“Con 72 votos fue aprobado la propuesta presentada por las fracciones de Primero Justicia, Acción Democrática, UNT y MPV que elimina el Gobierno Interino” informó la Asamblea Nacional de Venezuela a través de su cuenta oficial fe Twitter.

(1/3) Con el quórum reglamentario, fue sometido a votación nominal la Exposición de Motivos del proyecto de Informe de Ley del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) December 31, 2022

La asamblea agregó que la propuesta de disolver el gobierno instaurado en enero de 2019 fue rechazada por la fracción de Voluntad Popular, 16 de Julio, NUVIPA y La Causa R; sin embargo, tras el debate, fueron aprobados por mayoría parlamentaria los cambios expuestos.

Durante la sesión parlamentaria virtual , la mayoría opositora argumentó que el interinato no cumplió sus objetivos durante los casi cuatro años que estuvo vigente.

Días antes, Guaidó había pedido mantener la figura del gobierno interino por encima de nombres, dejando abierta la posibilidad de ser sustituido por otro dirigente; sin embargo, esa propuesta fue descartada el viernes.

Guaidó expresa su inconformidad con la decisión

Juan Guaidó mostró su inconformidad con la decisión tomada por la Asamblea Nacional de Venezuela, pero expresó que la aceptaba.

“Hay una mayoría que ha tomado una decisión, no me pidan que la acompañe porque jamás entregaré un ápice a la dictadura. No es un tema de Juan Guaidó, este no es el Gobierno interino de Juan Guaidó”, dijo el líder opositor tras la aprobación de la eliminación del gobierno interino.

“Hoy pierde Venezuela y celebra la dictadura. Anular la presidencia encargada de Venezuela es dar un salto al vacío”. agregó Guaidó tras ser destituido.

