Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 2 al 8 de enero 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 2 al 8 de enero del 2023.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Sin duda estas en un momento de gran determinación, nada ni nadie te para, eres un torbellino de energía y fuerza para lograr todo lo que te propongas sobre todo en los negocios asociaciones e inversiones. Así que sin perder el tiempo y ubicado en lo que quieres lograr podrías ser una gran semana para tu crecimiento profesional y financiero. En el amor estas a tiempo de recuperar una relación a punto de desmoronarse por tus ausencias y malos modos, pero el amor aún está ahí, si te aplicas pueden volver a creer en ti y tus buenas intenciones.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

El sentido de orientación esta semana estará pasando por un descontrol en todos los ámbitos, necesitas respirar, concentrarte, encontrar de nuevo tu centro y sobre todo anclarte a la tierra o vas a tener errores irremediables estos días. Mucho cuidado con el descontrol de las emociones que vendrá provocado por esta misma desorientación. Es una semana no apta para la inversión ni la compra de nada grande, porque podrías caer en fraudes. En la salud es tiempo de que te ocupes de la salud de tus emociones porque la salud física luce perfecta.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Después de la tormenta viene la calma. Y sí, pero ahora te toca reconstruir todo lo que la tormenta que ya se fue, arraso, desde lo material hasta en lo físico, pero tienes la fuerza necesaria para poner en marcha la reconstrucción de las situaciones y de las cosas que se quebraron o entraron en caos, la reconstrucción será mejor, más fuerte, más pensada, los cimientos serán firmes y ahora será más difícil que alguien o algo vuelva a arrasar con lo nuevo, así que estate tranquilo y te fe en lo nuevo que viene para tu vida. Debes tener cuidado en las actitudes que tienes con respecto al lado amoroso, puedes estar poco sensible y lastimar a quien te ama. En tu salud puedes necesitar poner atención en esas molestias que tienes en extremidades, como calambres o adormecimiento, un chequeo a la circulación sanguínea no estaría mal.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Por fin llegan días de satisfacción profesional, compensaciones que consigues por el trabajo realizado, dan el justo valor a lo que aportas en ese empleo, los beneficios que aún no te daban, por fin, llegan a ti, te dan más obligaciones por tu excelente rendimiento y por consecuencia lo económico mejora sustanciosamente. Ahora te toca preocuparte y ocuparte de conservar esos beneficios, la tarea no está fácil, pero tienes grandes capacidades para lograrlo, úsalas bien. Aun no es momento de bajar la guardia con un asunto legal que crees este bajo control, no lo descuides, ni te confíes, hasta que tengas la resolución final en las manos. Con tantas cosas buenas y nuevas responsabilidades, no te permitas despegar los pies de la tierra, procura ser el mismo, la misma, o puedes ganarte algunos enemigos. Es una semana ideal para desear; que tu deseo al universo sea especifico y muy detallado, solo así la vida te pondrá en el camino la pareja que quieres para completar tu vida. Tu salud será optima esta semana, así que no la descuides por tus nuevas ocupaciones.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

La buena estrella que te acompaña esta semana te la oportunidad de volver a poner en marcha esos proyectos en pausa que no habías tenido ni el tiempo, ni el dinero, ni el equipo para hacerlo, pero por fin todo camina y tu fluyendo con lo ya planeado en semanas pasadas. El fruto de tu trabajo, de tu profesionalismo puede hacerse tangible esta semana y no nada más en felicitaciones y reconocimiento, sino también en todo lo que tenga que ver con la economía y la fama, fama que puede trascender a otros niveles, a otros rubros. Tu salud puede necesitar de un chequeo médico, sabes bien que ya no puedes seguir arrastrando molestias si es que quieres dar el cien en todos los ámbitos de la vida. es una semana que te hará querer volver a lugares en donde te recargas de energía y amor, así que no lo pienses más y ve planificando este viaje, aunque sea por pocos días.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Necesitas cuidar de tu dinero, adminístralo correctamente porque si no lo haces, será una semana complicada y puedes llegar al final de la jornada casi sin nada en la cartera. Estos días no son favorables para pedir préstamos, aumentos de sueldo, no se te concederán, espera a la próxima semana. Por ningún motivo accedas a prestar dinero o no lo verás de vuelta en mucho tiempo. Rata, necesitas tomarte un tiempo y reflexionar en lo que realmente deseas, empezar a darle prioridad a las necesidades de tu hogar, de tu familia y después las del mundo externo, tienes que empezar a quedar bien con las personas que te aman y amas, no con las de afuera que no tienen nada que ofrecer, es momento de trabajar con la autoestima, entender que no necesitas quedar bien con nadie en base a lo material para que te quieran y acepten. Esta semana te pondrá muchas señales en el camino para cambiar el rumbo y caminar correctamente. En el amor empezarás a entender que codependencia no es lo mismo que amar, los cambios al equilibrio están muy próximos, no pongas resistencia y deja que las cosas te pasen para bien.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Te espera una semana de grandes búsquedas, desde la espiritual, hasta la más mundana, no pongas resistencia y fluye con la energía que te brinda esta semana, pon en marcha la conexión, desde la emoción en descontrol, hasta cada necesidad material que no hayas podido solucionar en días pasados. Es una buena semana para ocuparte de tus dolores lumbares, sabes bien que ya no lo puedes dejar pasar porque ya están siendo una molestia importante. En el amor todo por fin camina en calma, y es un respiro al alma, porque al amor que le tienes a tu pareja es una parte primordial para tu vida, corazón y alma.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

No destruyas con un berrinche o un malentendido todo lo avanzado en tu relación de pareja, mantén la calma porque esta semana sentirás una energía de desconfianza, las emociones las tendrás un poco en descontrol y este descontrol te puede ocasionar grandes problemas en el amor. Estos días por fin la economía luce estable, pagas deudas, comienzas un ahorro y hasta un gustito muy personal te puedes dar. No descuides a los amigos, son días en los que escuchar sus consejos te puede hacer ver en dónde está tu falla. En la salud cuida de tus nervios te puede estar ganando la ansiedad.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Esta semana tendrás que poner orden, empezando desde los cajones de tu closet, tu casa, tu oficina, tus ideas, esta semana te invita al acomodo, cuando ordenas las cosas en el exterior por ende organizas las cosas en tu interior y tú, en estos momentos, necesitas de ese orden tanto exterior como interior para poder mirar el camino, despejarlo y caminar por el sin obstáculos. No descuides tu estado físico en general, regresa a hacer ejercicio o retoma alguna afición que te ayude a activar tu lado lúdico, esto te traerá tranquilidad.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Semana llena de grandes hallazgos, no podrás creer todo lo que se revelara en estos días, solamente has buen uso de esas revelaciones que te podrán ayudar a ir un paso más adelante que los demás. Quitar piedras del camino sin necesidad de desgastarte ni física ni emocionalmente. Esta semana no te precipites ante ninguna circunstancia; pienso luego actúo, una piedra amatista para ayudarte a transformar los pensamientos negativos en positivos, sería de gran ayuda debajo de tu almohada. Son días en los que puedes retomar el plan de renovar cosas en tu hogar, sobre todo lo que se refiera a electrodomésticos.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Los reencuentros familiares que tanto esperabas están a la vuelta de la esquina, la reunión que tanto llevas planificando para poder tener a toda la familia junta se concreta estos días. Todos te agradecerán tu esfuerzo por juntarlos, será de gran éxito y felicidad este encuentro. En el amor, tu pareja puede estar necesitando de ti, puede estar raro, rara contigo, pero no encuentra ni la manera ni el momento para poder expresarte lo que le está pasando, así que ten la iniciativa y pregúntale si todo está bien. En el trabajo cuidado con las envidias porque te querrán meter en pie para hacerte quedar mal con un trabajo o un jefe.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Los hijos serán prioridad esta semana, tienen la necesidad de ser escuchados y guiados, así que no dudes en hacerles sentir que estás ahí para lo que necesiten, que estas siempre cerca para ellos y que son muy importantes para ti. Es una semana para que realices cambios de oficina, de trabajo, si ya lo habías pensado, no lo dudes más y ve tras ese nuevo sueño, si tocas la puerta estos días seguro se abrirá, cuando tengas el camino de frente las dudas se disiparan. Te van a dar una explicación que esperabas desde hace mucho tiempo, pero se muy cauto con lo que te digan, al final algo no te seguirá quedando claro y te dejaran en la misma incertidumbre, trata de no seguir pensando que necesitas esa explicación o tu mente no te dejara dormir tranquilo. Es imposible que sigas soportando una incomodidad en las rodillas, así que es momento de encargarte de esa molestia y sentirte al cien.