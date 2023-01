Estudios proponen que el cerebro humano podría funcionar como un ordenador cuántico

Mientras físicos avanzan cada vez más en construir ordenadores cuánticos más veloces, más grandes y, en definitiva, mejores, el funcionamiento del cerebro humano y sobre todo de la conciencia sigue siendo una gran incógnita. Dos estudios recientes del Instituto de Neurociencias del Trinity College de Dublin, Irlanda sugieren que estos dos campos de estudio podrían estar más entrelazados de lo que hasta ahora se pensaba.

Ambos estudios, publicados en la revista Journal of Physics Communications, indican que nuestros cerebros podrían funcionar como computadoras cuánticas. Los resultados de la investigación podrían ayudar también a entender cómo funciona el deterioro cognitivo por la edad o por enfermedades.

"We adapted an idea, developed for experiments to prove the existence of #Quantum gravity, whereby you take known #Quantum systems, which interact with an unknown system," says physicist Christian Kerskens from the University of Dublin.@ronald_vanloon https://t.co/A840qFWLxN

— Richard Kim (@richardkimphd) October 30, 2022