Maribel Guardia publica la primera foto del 2023 desde la playa y luciendo sus curvas con minibikini

Maribel Guardia volvió a prender fuego en redes sociales con una fotografía en la que presumió sus curvas perfectas desde la playa y posando con un diminuto bikini mientras desea a sus seguidores un feliz inicio de año.

La llegada del 2023 provocó que Maribel Guardia sacara a relucir su lado más sensual y aunque continuamente es elogiada por millones de fanáticos gracias al cuerpo espectacular que mantiene a sus 63 años, en esta ocasión también compartió un nostálgico mensaje en el que habló de la magia de los nuevos comienzos.

Fue exactamente a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la actriz y cantante costarricense causó revuelo ante sus 7.8 millones de seguidores al aparecer luciendo su espectacular figura con un diminuto bikini de estampado floral en tonos azul y rosado que dejó con la boca abierta a sus fieles admiradores.

Como ya es costumbre, la cantante no solo presumió cuerpazo mientras posa frente al mar, pues también añadió un breve mensaje en el que reflexionó sobre las nuevas etapas.

“Así como las olas todo viene y todo se va, todo pasa y todo sana con Dios en tu corazón. Feliz 2023. Feliz Año Nuevo, recuerda que cada pensamiento forma tu futuro, es hora de empezar un nuevo año y confiar en la magia de los nuevos comienzos“, escribió.

Como era de esperarse, la sexy postal terminó causando revuelo y además de superar las 200 mil reacciones en forma de corazón de inmediato le hicieron llegar una lluvia de halagadores mensajes en los que famosas como Cynthia Rodríguez, Mariana Seoane, Grettell Valdez, Verónica del Castillo y Luz Elena González cayeron rendidas ante su deslumbrante belleza.

Y aunque en esta ocasión reveló al máximo su figura con un minibañador, poco antes volvió a enamorar a sus fanáticos con un video en el que modeló elegantes vestidos y pidió que la ayudaran a elegir el que utilizaría para dar la bienvenida al 2023.

En la grabación, la bella presentadora paseó ante la cámara con diseños traslúcidos, entallados y en tonos dorado, blanco, rojo y negro, prendas con las que su silueta perfecta quedó a la vista en repetidas ocasiones. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

