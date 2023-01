Georgina Rodríguez dio un frío abrazo a Cristiano Ronaldo en su presentanción con Al-Nassr y avivó rumores de crisis sentimental

Cristiano Ronaldo fue presentado este martes con Al-Nassr de Arabia Saudita y dejó varias postales y frases que dieron de qué hablar. Una de esas imágenes fue casi al final del acto cuando el astro luso invitó al césped a sus hijos, que portaban la equipación del club, y su pareja Georgina Rodríguez, la cual propinó un frío abrazo que causó revuelo en redes sociales ante los últimos rumores de crisis en la relación.

En el video compartido por el equipo árabe en Twitter se puede ver como la modelo nunca soltó la mano de los pequeños y solo dio un frío abrazo en el que no cruzaron miradas. Otro de los detalles que no pasó desapercibido fue el look de la influencer, pues usó un hiyab negro, prenda muy común y demandada en la cultura árabe. El clip compartido por Al-Nassr superó el millón de reproducciones.

La actitud fría y distante de Rodríguez fue una constante durante todo el acto y casi nunca se le vio sonreír. Un hecho que contrasta con las cientos de ovaciones que recibió su pareja por parte de fanáticos y periodistas.

Rumores de crisis sentimental

Las especulaciones surgieron tras una información del programa ‘Socialité, en el que se hicieron eco de los rumores surgidos en medios latinos, los cuales aseguraban que la pareja no pasaba por un buen momento y estaban conviviendo por los diversos acuerdos comerciales en común.

Ayer lunes CR7 y ‘Gio’ fueron captados por las cámaras de los medios en su llegada al aeropuerto de Riad y en la imagen se pudo ver al cinco veces Balón de Oro posar sonriente para la foto en medio de una multitud mientras abraza a Georgina, quien sí luce un gesto mucho más serio.

Georgina se pronunció sobre los rumores

La modelo aprovechó sus 43 millones de seguidores en la plataforma para compartir una publicación en que la parece responder de forma indirecta a las últimas informaciones que surgieron desde la prensa rosa española.

‘Rodríguez publicó un pequeño collage con dos fotografías suyas en las que aparece CR7 en los inicios de su relación y dejó un corto, pero preciso mensaje. “Con 22 añitos conocí al amor de mi vida. Qué guapos”, escribió. Georgina Rodríguez on Instagram:



