Trump “reserva el miedo para una persona”: su esposa 

Kellyanne Conway quien fungió como jefa de campaña de Donald Trump en su campaña presidencia de 2016 reveló al panel de la Cámara que investigó los disturbios del 6 de enero que aquel día envió un mensaje a Melania Trump para que hablara con su esposo porque ella era la única que lo podía hacer entrar en razón.

De acuerdo con una transcripción de la entrevista del 28 de noviembre de la gerente de campaña, estratega y encuestadora estadounidense que fue publicada el 2 de enero, ella nunca intentó hablar con Donald Trump, “sin embargo, le envié un mensaje de texto a Melania Trump ese día”.

Y explicó por qué hizo esa maniobra “le envié un mensaje de texto, en el que pedía, algo como, ya sabes, por favor habla con él porque sé que él te escucha. Él se reserva, no escucha a muchos de nosotros, pero reserva el miedo para una persona, Melania Trump“.



Kellyanne Conway indicó que no recibió una respuesta inmediata de Melania porque “no tenía su teléfono”, además, reveló que la exprimera dama desconocía lo que estaba pasando aquel día. “Ella no sabía lo que estaba pasando. Y me ofende que nadie corriera allí para decirle a la Primera Dama de los Estados Unidos que, quiero decir, que ella y su hijo adolescente pueden estar, no sé, en riesgo”.



Se sabe que aquel día de los disturbios Melania Trump se encontraba en el ala este de la Casa Blanca porque se encontraba haciendo una sesión de fotos. “El 6 de enero de 2021 estaba cumpliendo con uno de mis deberes como Primera Dama de los Estados unidos de América y en consecuencia no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo simultáneamente en el capitolio de los Estados Unidos”, dijo Melania en entrevista con Fox News Digital.