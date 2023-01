Adamari López y Andrea Meza protagonizan intenso desacuerdo en pleno show por culpa de Bad Bunny | VIDEO

Esta vez Bad Bunny fue el encargado de encender los ánimos de “Hoy Día”, pues contrapuso a las conductoras Adamari López y Andrea Meza al debatir sobre si estuvo justificada su reacción al tirar al agua el celular de una fan.

Dicho desplante del famoso cantante provocó que en pleno programa protagonizaron un incómodo momento cuando comenzaron a pelear luego de que una de ellas favoreciera al cantante puertorriqueño.

El intérprete puertorriqueño desató una lluvia de críticas debido a la actitud que tuvo con una fanática a la que le arrebató el celular para después lanzarlo.

Al respecto, el cantante se justificó asegurando que se trataba de una falta de respeto haberle colocado el dispositivo en el rostro, un argumento que apoyo la ex Miss Universo, aunque aseguró que había sido un poco excesivo el haber arrojado el teléfono.

“Recordarnos también que es una persona y llegar a invadir así su privacidad no está bien ni es normal, como dijo él en su Twitter, si tú vienes y me hablas, con gusto te voy a recibir, pero si vienes a ponerme un teléfono en la cara, ¿cómo esperas que yo te respete si tú no me estás respetando?”

ANDREA MEZA