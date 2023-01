La afición suspira ante un posible encuentro entre Al Nassr vs PSG: ¿se enfrentarán Cristiano Ronaldo y Lionel Messi nuevamente?

La llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr revolucionó al mundo del fútbol, primero por la estratosférica cifra que lo convierte en el jugador mejor pagado del mundo y porque en tierras árabes muchos consideran que se ha retirado de la élite.

Sin embargo queda abierta la posibilidad de un enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y el astro argentino Lionel Messi, esto porque había planificado un torneo de tres equipos en Arabia Saudita en el que participarían Al Nassr, Al Hilal y el PSG sería el equipo invitado.

Dicho torneo debió realizarse en 2019 pero fue suspendido por las restricciones existentes con la llegada de la pandemia del COVID-19, fue así como todo quedó en el aire.

Aunque no hay nada oficial, muchos se han hecho eco de aquel torneo que no se realizó y con la ilusión de ver un “The Last Dance” entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

يوم التاسع عشر من يناير هناك مباراة بين باريس سان جيرمان و نجوم الهلال و النصر، قد نشاهد صداما آخر بين ميسي وكريستيانو في الرياض ؟ EL DÍA 19 DE ENERO JUEGA EL PSG CONTRA LAS ESTRELLAS DE AL NASSR Y AL HILAL, PODREMOS VER OTRO ENFRENTAMIENTO ENTRE LEO Y CRISTIANO EN RIYADH? pic.twitter.com/XqFyOyl7lV — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) December 30, 2022

El astro argentino ganó la Copa del Mundo y se dice que ya tendría lista su renovación con el PSG, mientras tanto Cristiano Ronaldo salió por la puerta de atrás del Manchester United y terminó firmando un contrato millonario con el Al Nassr de Arabia Saudita.

El último enfrentamiento entre ambos jugadores se dio el 8 de diciembre de 2020 y quedó del lado del portugués cuando la Juventus goleaba de visitante al FC Barcelona con marcador de 3-0 en la primera fase de la UEFA Champions League.

Queda ver si finalmente el duelo entre PSG y Al Nassr se termina dando y la fanaticada del Deporte Rey puede observar un último baile entre los dos ídolos del fútbol mundial de los últimos 20 años.

