“La pateé en las piernas”: Gregg Berhalter confesó haber agredido físicamente a su esposa

El buen papel de Estados Unidos en el Mundial de Qatar 2022 se ha visto manchado por circunstancias extradeportivas. El seleccionador de la USMNT, Gregg Berhalter, había sido chantajeado con ventilar información personal que lo comprometería antes y después de la Copa del Mundo. Con una investigación en desarrollo Berhalter decidió cooperar y relatar el caso de violencia doméstica del que fue el agresor.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, Berhalter decidió contar cómo agredió a su esposa Rosalind a la salida de un bar en 1991. Esta ha sido la mancha en el ex futbolista estadounidense y ha sido revelada.

“Una noche, mientras bebiendo en un bar local, Rosalind y yo tuvimos una acalorada discusión que continuó afuera, se volvió física y yo la pateé en las piernas. No hay excusas para mis acciones esa noche; fue un momento vergonzoso y del que me arrepiento hasta el día de hoy. En ese momento, me disculpé de inmediato con Rosalind, pero comprensiblemente, ella no quería tener nada que ver conmigo”, relató el ex jugador.

Luego de aquel desafortunado encuentro, Berhalter reveló que recibió ayuda y asesoramiento psicológico para poder combatir de buenas a primeras este tipo de conductas. El seleccionador de Estados Unidos asegura que no se ha repetido un caso similar con Rosalind, su esposa con la que lleva 25 años casado.

“Si bien las autoridades nunca se involucraron en este asunto, busqué voluntariamente asesoramiento para ayudar a aprender, crecer y mejorar. Una de las decisiones más valiosas que he tomado, hasta el día de hoy nunca se ha vuelto a repetir ese tipo de comportamiento“, reconoció. Gregg, Rosalind, Berhalter, 1995 pic.twitter.com/EdBYjd6srb— Scannedfootballphotos (@Scannedfootbal1) December 7, 2022

Investigado en Estados Unidos

La confesión de Gregg Berhalter fue en beneficio al desarrollo de la investigación que la US Soccer está llevando sobre él. La entidad expresó en un comunicado las intenciones de conocer las versiones de Rosalind y Gregg.

“Al enterarse de la acusación contra el entrenador el jefe de la selección masculina de EE. UU., Gregg Berhalter, el 11 de diciembre de 2022, US Soccer contrató de inmediato a Alston & Bird LLP para realizar una investigación independiente sobre el asunto”, dice parte del comunicado. Statement from U.S. Soccer: pic.twitter.com/h2x5rgZvWA— U.S. Soccer (@ussoccer) January 3, 2023

También te puede interesar:

° La dulce despedida de Guillermo Ochoa: Keylor Navas podría ser el reemplazo de lujo de Memo

° Cristiano Ronaldo, el futbolista más “mimado” del mundo: conoce a los jugadores que más dinero ganan por año

° Gerardo Arteaga sufrió un accidente en su auto valorado en $200,000 dólares