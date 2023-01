Trump no pidió 10,000 soldados para evitar una trifulca el 6 de enero

El pasado diciembre el exmandatario Donald Trump reveló en su red social Truth Social que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ignoró su petición de usar tropas para evitar una trifulca en el Capitolio.

“El informe del Comité de Deselección altamente partidista no menciona deliberadamente el hecho de que Pelosi no prestó atención a mi recomendación de que se usaran tropas en DC”, escribió Trump.

Pese a su comentario, el Comité del 6 de enero que investiga la trifulca del 2021 ha publicado un su último informe nuevos detalles sobre las reuniones en las que el exmandatario asegura haber solicitado tropas en el Capitolio hace dos años para atender el orden.

Trump, en su publicación, dice que hizo una “recomendación para las tropas” y que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi no actuó al respecto. Pero la evidencia muestra que Trump no emitió ninguna solicitud formal, por lo que Pelosi no tenía nada a lo que prestar atención. El informe del comité dice que no encontró “ninguna evidencia” para respaldar la afirmación de que ordenó 10,000 soldados.



Él “planteó la idea de desplegar 10.000 miembros de la Guardia Nacional para protegerlo a él y a sus seguidores de cualquier supuesta amenaza de los contramanifestantes de izquierda”, dice el informe.

Según el informe, Trump intentó en tres ocasiones el tema, pero de una manera tan vaga y obtusa que ningún alto funcionario consideró sus palabras como una orden.

En 2021, el exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, le dijo a Fox News que “el secretario de defensa les dijo a hasta 10,000 soldados de la Guardia Nacional que estuvieran listos. Esa fue una orden directa del presidente Trump”. Pero Miller les dijo a los investigadores que esa declaración era falsa y agregó: “Me sorprendió ver eso públicamente”.