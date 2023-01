Bruno Valdéz sabe que se va del América y pone en venta desesperada sus bienes por redes sociales

A pocos días para que comience el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, las Águilas del América siguen trabajando arduamente en los despachos para concretar la que será su plantilla para el nuevo semestre. Favoritas según las estadísticas para alzarse con el título, el club necesita aligerar la masa salarial y liberar cupos de extranjeros.

Entre los jugadores que están en la rampa de salida se encuentra el central paraguayo Bruno Valdéz, que tras seis temporadas todo parece indicar que abandonará el nido.

El rendimiento del sudamericano fue de menos a más en las últimas temporadas y está a un paso de abandonar el América, a pesar que lgunos fanáticos lo candidatearon para que se quedara con el brazalete de capitán dejado por Guillermo ‘Memo’ Ochoa por su años de servicio.

Una señal de que Valdéz, de 30 años, sabe que abandonará a las Águilas es que a través de las redes sociales tanto él como su esposa Magui han comenzado a publicar algunos bienes en venta; desde televisores hasta algunos muebles y su cama tienen precio.

En algunos foros americanistas se publicaron las capturas de cada uno de los anuncios que la familia aspira vender ya que al parecer no seguirán viviendo en la capital mexicana y buscarán otro rumbo. Algunos medios han especulado de ofertas de la MLS pero nada concreto aún.

Fotos publicadas por la esposa de Bruno Valdez, Magui Duarte

Mientras que no consigue club, Bruno Valdéz se mantendrá entrenando en Coapa. No cuenta para Fernando ‘Tano’ Ortiz para el inicio del Clausura 2023 el próximo sábado ante los Gallos Blancos del Querétaro, pero el club no tiene problema que se mantenga en forma en sus instalaciones.

