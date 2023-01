De la euforia a la desesperanza en los restaurantes de comida rápida

El cambio tan esperado que buscaban millones de trabajadores de restaurantes de comida rápida ha sido frenado después de que una jueza, a finales de año, bloqueara temporalmente la ley AB 257 que debía tomar efecto este primero de enero.

El cese temporal se da tras una demanda de grupos de la industria de restaurantes que intentan anular la ley mediante un referéndum en la boleta electoral de noviembre del 2024.

La medida, considerada histórica, iba a aumentar los salarios a $22 la hora de los trabajadores de cadenas de restaurantes con 100 franquicias; además, otorgaría mejores condiciones laborales.

Josefina, una trabajadora de un restaurante de comida rápida en el Valle de San Fernando, dijo que para ella ha sido muy difícil solventar los gastos en el hogar donde viven siete miembros de la familia.

“Inicialmente nos dijeron que apoyarámos la medida [AB 257], pero cuando nos enteramos que había pasado, todos en el trabajo estábamos felices, brincando en un pie”, dijo Josefina, quien prefirió no divulgar su apellido por temor a represalias.

Ella ha trabajado en la industria de comida rápida por mucho tiempo. En el restaurante actual ha trabajado por cinco años y pese a que su labor es ardua y cansada, ella estaría dispuesta a trabajar tiempo completo para poder solventar sus gastos.

“Ahorita lo más que nos dan son seis horas al día, tres o cuatro horas diario, o unas seis horas máximo”, dijo Josefina, de 52 años de edad.

Su cheque quincenalmente le llega de aproximadamente $800 u $850, después de impuestos, dependiendo de las horas trabajadas. Mensualmente debe apartar los $1,200 de renta que debe pagar y con el resto arreglárselas para pagar comida, facturas, transporte y otros gastos.

“No tengo carro, tomo el bus o busco raites como ahorita que está lloviendo”, dijo Josefina el martes.

Actualmente le pagan $15.04 la hora y mientras se resuelve el dilema de la ley, ella solo verá un aumento de 46 centavos por hora gracias a la ley estatal de aumento al mínimo de $15.50 la hora a partir de este primero de enero.

No obstante, explicó que no cuenta con un sindicato que los represente, ni le den beneficios, ni vacaciones. Los días de enfermedad los pagan, pero deben llevar pruebas demostrando la veracidad de su enfermedad.

Los restaurantes están ganando más

Josefina explicó que desde mediados del año pasado a la fecha en el restaurante donde trabaja han subido los precios de la comida en dos ocasiones. No les dijeron nada a los empleados, pero después de conocer la noticia de la aprobación de la AB 257, los trabajadores automáticamente dedujeron que se debía al incremento que iban a recibir.

No obstante, ahora los trabajadores no cuentan con el aumento, pero los precios de la comida en el restaurante no bajaron.

Una situación similar experimentó Ingrid Vilorio, quien trabaja en un restaurante de comida rápida en San Francisco. Ella también notó cómo los precios aumentaron en dos ocasiones de agosto a diciembre de 2022.

“El inventario no ha bajado, seguimos vendiendo pero a nosotros ni una camisa para el trabajo nos dan. Solo nos dicen que estemos agradecidos que tenemos empleo”.

Vilorio al igual que Josefina, solo recibe trabajo de medio tiempo, usualmente tres días a la semana por ocho horas. Ella explicó que tiene un segundo empleo para poder ajustarse a fin de mes.

“El hecho que nuestro empleador no quiera apoyarnos demuestra que está pisoteando los derechos de los trabajadores”, indicó la trabajadora.

En su caso, ella gana $15 por hora y comenzando este 2023 les aumentarán un dólar más por hora, pero para ella esto no es un lujo ya que aseguró que el costo de vida en San Francisco es mucho más caro que el de Los Ángeles.

“Este referéndum sí nos ha afectado mucho”, aseguró Vilorio.

Contó que hasta hace poco compartían la vivienda con otra familia debido a que no podían costear una sola para ella y su familia. Con esfuerzo lograron mudarse a otro lugar y con esperanzas de un mejor salario, pero por ahora todo parece quedarse casi igual.

Los ingresos son vitales

La asequibilidad, la estabilidad y la calidad de la vivienda son esenciales para la salud y el bienestar. Las fuerzas más importantes que afectan la salud de la población son los entornos sociales y económicos en los que viven, aprenden, trabajan y juegan, indica el reporte “Social Determinants of Health Housing and Health in Los Angeles County”.

La Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas codifica la vivienda como un derecho humano. En ausencia de viviendas asequibles, seguras y de calidad, se exacerban las desigualdades sociales y las disparidades en materia de salud.

Las experiencias de desalojo, ejecución hipotecaria y vivir en casas ajenas pueden tener un impacto negativo en la salud mental. La falta de un lugar estable para vivir aumenta los niveles de depresión, ansiedad y desesperanza; además, la inestabilidad de la vivienda está asociada con problemas de comportamiento en los niños, así como con aumentos en el embarazo adolescente, consumo de drogas y depresión en los jóvenes.

Hasta el momento se sigue verificando si hay suficientes firmas para agregar la propuesta de referéndum en la boleta electoral. Si se logran reunir, la ley no entrará en vigencia hasta que se lleve a cabo la votación en noviembre del 2024.