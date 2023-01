Republicanos generan caos en la Cámara; McCarthy pierde 9 votaciones para presidencia

Los republicanos continúan desorganizados para la elección de un presidente en la Cámara de Representantes, por lo que Kevin McCarthy (California) perdió la novena votación y se espera que haya una décima.

Es tal el desorden que tienen los republicanos, que el representante Matt Gaetz (Florida) incluso se lanzó a votar por el expresidente Donald Trump, quien había pedido votar por McCarthy.

En cambio, los demócratas mantienen la unidad a favor de su líder Hakeem Jeffries (Nueva York), quien ha logrado los mismos 212 votos en todos los procesos, pero no son suficientes para lograr la posición.

Los republicanos son mayoría en la Cámara, pero es limitada, por lo que McCarthy requiere 218 votos para presidir, a menos a que un número suficiente de legisladores se abstenga, entonces la mayoría mínima se reduciría proporcionalmente.

A la contienda han sido nominados otros tres republicanos, incluidos Jim Jordan (Ohio), Byron Donalds (Florida) y Kevin Hern (Oklahoma), pero ninguno logra más de 20 votos.

“Hemos tenido más discusiones y debates en los últimos tres días de los que he participado en este foro en los últimos dos años… Necesitamos un cambio. Necesitamos arreglar este sistema roto”, dijo el republicano Matt Rosendale (Montana) al nominar a Donalds.

Hay un grupo de republicanos “rebeldes” que no han permitido avanzar con la elección del presidente de la Cámara y, mientras no esté cubierta dicha posición, los congresistas electos no pueden juramentar, además de que están detenidos todos los procesos legislativos.

Varios republicanos han nominado a McCarthy para la presidencia, donde afirman que es el hombre indicado para ello, como lo expresó el representante Troy Nehls (Texas).

“[McCarthy] entiende que debe proteger el mazo de ese presidente y acatar la voluntad del pueblo estadounidense. Las decisiones que tomaremos en el Congreso 118 son fundamentales para el futuro de nuestro país”, expuso. “Hagamos lo que sea mejor para el pueblo estadounidense. Pongámonos a trabajar. Elijamos a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara”.

La novena votación terminó con 201 votos para McCarthy, 212 para Jeffries, 17 para Donalds y tres para Herns.

Administración Biden expresa preocupación

Tras el primer día de votación fallida, el presidente Joe Biden dijo que era una “vergüenza” que los republicanos no lograran ponerse de acuerdo, pero ahora el Departamento de Estado expresa preocupación por las posibles implicaciones en seguridad nacional.

“Los primeros días de cualquier período del Congreso generalmente se dedican a elementos de procedimiento como éste… Pero, por supuesto, si esto continúa, habrá preocupaciones adicionales”, dijo Ned Price, portavoz del Departamento de Estado.

Recordó que la Cámara tiene funciones esenciales en el Gobierno estadounidense.

“El Congreso tiene funciones indispensables: una función de supervisión, una función de asignaciones, una función de autorización. Queremos escuchar su voz en nuestra política exterior. Queremos asegurarnos de que nuestra política exterior tenga apoyo bipartidista siempre que podamos”, indicó. “Queremos asegurarnos de que en la formulación de nuestra política estemos tomando en cuenta las prerrogativas y las perspectivas de los miembros de ambas cámaras del Congreso”, dijo.