Daniela Luján se sincera sobre la depresión que vivió: “negocié la fecha de mi muerte” | VIDEO

La depresión y la ansiedad se han convertido en padecimientos cada vez más comunes entre la población joven, y la famosa actriz mexicana, Daniela Luján, sería prueba de ello.

Esta vez, la también cómica decidió abrir su corazón y dar a conocer que ha sido víctima de estos males, pero los cuáles no han podido vencerla, pues ya se encuentra en tratamiento para aprender a sobrellevarlos.

Pero hubo una confesión que dejó helado a más de uno, mientras contaba estos problemas emocionales con los que se ha tenido que enfrentar.

En una transmisión más del show de YouTube de “Envinadas”, Daniela, quien fuera protagonista de telenovelas como “Luz Clarita”, “El Diario de Daniela”, “Cómplices al rescate”, confesó que en algún momento pactó con sí misma, cómo sería su muerte.

Aunque nunca había tenido las fuerzas de hablar de su padecimiento, Daniela recuerda que al inicio del proyecto de “Envinadas” ella se refería a sí misma como “la prima de una amiga” cuando hablaban sobre alguien que tenía depresión, pero ahora por fin pudo hablar libremente.

Debido a lo anterior Luján confesó por primera vez a sus amigas que padece de depresión y ansiedad, por lo que actualmente se encuentra tomando medicamento ya que en algún momento se descubrió teniendo pensamientos muy oscuros de ella misma.

“Me desperté un día y dije: ‘ya güey ya, todo a la chingada, ya me quiero morir’ o sea es que esa idea ya la traía pues, pero nunca había planeado como, más bien no, lo que empecé a negociar conmigo misma es mi fecha de muerte, o sea como esta cosa de ‘no me puedo morir antes de que se muera panceta’, fue como un gran shock para buscar ayuda y fue que decidí ir al psiquiatra” DANIELA LUJÁN

Actualmente, Dani es parte de los programas de comedia “Una Familia de 10” y “¿Tu crees?”, además de conducir junto con sus amigas Mariana Botas y Jessica Segura este programa en redes.

Y es que la actriz y cantante cuenta que a lo largo de su vida ha tratado de ser “obsesivamente feliz” y esto ha provocado que no disfrute de muchas cosas incluso de aquellas situaciones que la han llevado a un duelo por lo que no ha sacado sus emociones a fondo y no ha podido sacar el aprendizaje que se debe a todo esto.

Afortunadamente, Daniela Luján cuenta que ya está siendo medicada y está tratándose con un experto en salud mental; ante la confesión de la actriz sus amigas y compañeras le pidieron perdón pues a veces la juzgaron sin saber la batalla interna que estaba luchando con ella misma.

Finalmente, Daniela Luján aseguró que este 2023 su propósito es disfrutar de la simplicidad de la vida, pues mucho tiempo no lo hizo y eso es lo que la llevó a tener pensamientos oscuros.

“Mi propósito es irme a lo simple, hoy, por ejemplo, disfruté cabrón bañarme, ósea es como un renacer, ¿me explico?” DANIELA LUJÁN

La actriz aseguró que nadie sabía de su padecimiento, más que su mejor amigo, su novio con quien vive y una de sus hermanas, sin embargo, ésta última se enteró porque descubrió una de las recetas del medicamento de la actriz.

Ahora que ya sus compañeras de “Envinadas” y sus seguidores lo saben se siente liberada, por lo que ahora tratará de disfrutar todo lo hermoso que tiene en su vida.

