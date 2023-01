La historia del futbolista que reveló que no quiso jugar con Mbappé y Neymar en el PSG: “No tenía nivel para jugar”

Javier Pastore es uno de los jugadores que por un tiempo brilló en lo más alto del fútbol en la década de 2010, pero desde allí el mediocampista argentino fue bajando su nivel e incluso terminó cerrando su etapa en el Elche debido a que no pudo demostrar más su buen juego.

Javier Pastore en tiempos de PSG.



Clase. pic.twitter.com/aeor0idXPn — JS⚽️ (@juegosimple__) April 2, 2022

Pastore también reveló que durante su etapa en el París Saint Germain las lesiones no lo dejaron jugar bien y aunque quería jugar junto con Neymar y Mbappé, sabía que quedarse no era lo correcto para él.

“Fue súper difícil, sí, porque no me quería ir. Mi corazón me decía: ‘nos vamos a quedar cinco años y voy a terminar mi carrera aquí. Era el sueño para un futbolista, jugar doce o quince años allí y poder jugar con Messi y Mbappé, entrenar con ellos y poder contárselo a mis hijos después. Ese hubiera sido el regalo más grande, pero no me pareció justo. No tenía nivel para el Paris Saint-Germain”.

Pastore jugó 7 temporadas en el PSG donde disputó 269 encuentros con 45 goles y 61 asistencias. El mediocampista argentino estuvo en el resurgir del PSG en la Ligue 1 y el club con el que ganó 5 Títulos de Liga, 5 Copas de Liga, 4 Copas de Francia y 5 Supercopas de Francia.

El mediocampista fue cercano y querido por Nasser Al Khelaifi quien se lo llevó al equipo francés con 22 años de edad en 2011. Las constantes lesiones no permitieron darle una mejor continuidad al argentino de 33 años de edad y así se marchó a la Roma y luego al Elche donde recientemente anunció que se retiraría.

"Mi corazón me decía: ‘Voy a terminar mi carrera en el PSG'. Era el sueño para cualquier futbolista poder jugar con Messi y Mbappé y contárselo a mis hijos. Ese hubiera sido el regalo más grande, pero no me pareció justo. No tenía nivel para el PSG”



Javier Pastore, en OhMyGoal pic.twitter.com/Zl46LEOd5H — Manu Heredia (@ManuHeredia21) January 8, 2023

“Para mí era el momento adecuado, no quería ser terco, pero también era complicado porque el presidente (Al-Khelaïfi) no quería dejarme ir”, sigue explicando sobre su despedida. “Lo recuerdo muy bien. Me dijo: ‘pero no, ya verás, todo va a cambiar, vamos a ver a un médico por tus lesiones”. “El PSG me dio mucho a todos los niveles, personal, deportivo y económico”, reconoce.

Lee también:

Reportan que Zinedine Zidane rechazó una oferta para ser entrenador de la selección de Estados Unidos

El ‘milagro’ del Vasco Aguirre en España; el mexicano ilusiona al Mallorca con volver a ligas europeas

Las redes se burlan de Miguel Layún y su cómico error llevando el brazalete de capitán del Club América