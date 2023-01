México llega en mejor posición para intensa agenda en cumbre entre Biden, AMLO y Trudeau

En el último año, el Gobierno del presidente Joe Biden ha evitado la confrontación con la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, dejando las diferencias tras bambalinas y avanzando en acuerdos, lo que permite a México llegar en una mejor posición a la cumbre de líderes de América del Norte.

A decir de expertos, el principal motivo es que las administraciones de López Obrador y Biden tienen demasiados frentes abiertos y la única forma de mantener la agenda hacia adelante es con el diálogo.

“Algunas de estas cosas que vemos, en términos de trabajar juntos y avanzar, tal vez son un reconocimiento de que tienen que trabajar juntos, no vamos a resolver estos problemas si no encontramos una manera de hablar entre nosotros y colaborar”, expuso Carin Zissis, editora en jefe de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en línea.

Zissis expresó lo anterior en una conferencia virtual sobre la cumbre, donde también participaron Eric Farnsworth, vicepresidente y responsable de la oficina de Washington, D.C, de AS/COA; la diplomática canadiense Louise Blais, y Enrique Perret, director gerencial de U.S.-Mexico Fundation (USMF).

Para Perret, el diálogo que actualmente sostienen López Obrador y Biden tiene que ver con la importancia de las instituciones, a diferencia de lo que ocurría con el expresidente Donald Trump.

“Vimos el relanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel y el cambio del plan Mérida al modelo Bicentenario y este tipo de reuniones, reuniones trilaterales, que el sector empresarial, creo que ahora están muy bien organizados en el área trilateral”, reconoció Perret. “Esas agendas… a largo plazo, te dan una mejor perspectiva de entender nuevamente que cada país o cada país tiene sus propias prioridades, pero te da un tono diferente… pero también para eso, obviamente, depende de las metas y los resultados finales”.

Farnsworth reconoció que conforme avance el proceso electoral en EE.UU. podría haber un cambio de todo, sobre todo de parte de los republicanos, quienes ahora controlan la Cámara de Representantes y han puesto el ojo en la agenda migratoria y del tráfico de drogas con el incremento de muertes por fentanilo.

“[El fentanilo] es un tema que tenemos que comprender y escucharán mucho más sobre eso cuando los republicanos puedan organizarse en la medida en que puedan usar esto como una plataforma política”, reconoció Farnsworth. “Nos dirigimos a otro ciclo de elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y no hay blanco más fácil para quejarse de cosas de México… Es una realidad fea, pero es verdad. Entonces, creo que van a escuchar algo de retórica política adicional a medida que nos acercamos a 2024”.

¿Y Canadá?

La diplomática canadiense Louise Blais, quien fue Embajadora de Canadá para las Naciones Unidas, destacó la complicada agenda entre los tres países, donde el presidente Justin Trudeau buscará enfocarse en temas económicos.

“Tendrá un ángulo comercial realmente sólido… nuestra prioridad probablemente será en las áreas de energía, por ejemplo”, señaló. “Estamos analizando áreas de armonización digital, la transición energética, en realidad, a Canadá le gustaría que consideráramos la pieza de energía como un continente”.

Destacó que la delegación canadiense organiza un encuentro con pequeñas y medianas empresas (PYME), en el marco de la cumbre que ocurrirá el 9 y 10 de enero en la Ciudad de México.

“Esto demuestra que para nosotros es una prioridad el desarrollo de las PYME y las mujeres, cuando las mujeres son minorías y empresas dirigidas por minorías son una prioridad”, acotó. “Nos gustaría ver un poco más en términos de resiliencia de la infraestructura. Esta es una oportunidad, de lo que estamos hablando sobre el ‘nearshoring’ para realmente trabajar juntos para mejorar nuestra capacidad, nuestra integración desde la ruta hasta los puertos, etc., para reducir el costo de envío de bienes y servicios que ya se comercializan de manera bastante saludable”.

Seguridad, inmigración y economía

Los expertos reconocieron que la agenda trilateral tendrá un enfoque importante en economía, pero al menos entre EE.UU. y México los temas de seguridad y la inmigración serán primordiales.

En un documento compartido por los expertos se enlistan las áreas y problemáticas que las delegaciones mexicana, estadounidense y canadiense deberán abordar en distintos nieveles.

Economía.- Como la diplomática Blais menciona, el ‘nearshoring’ y el futuro de las cadenas de suministro serán una prioridad. El enfoque podría incluir el avance en los vehículos eléctricos, luego de que EE.UU. promulgó la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley CHIPS y de Ciencias, las cuales crean incentivos fiscales para vehículos eléctricos, baterías y otros productos fabricados en América del Norte.

Aunque también se esperan avances en las disputas comerciales entre los tres países en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC o USMCA), ya que menos de dos años ha habido 17 disputas comerciales: nueve son de Estado a Estado; dos inversor-Estado; cinco de mano de obra, y una es ambiental.

“Los tres casos más vistos involucran (1) disputas entre EE.UU. y Canadá contra las políticas energéticas mexicanas, (2) la prohibición mexicana del maíz transgénico y (3) la interpretación de EE.UU. de las reglas de origen para automóviles”, se destaca.

Inmigración.- El reciente anuncio del presidente Biden en inmigración, al aceptar a 30,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, también representa un nuevo reto para México.

“Otras medidas recientemente anunciadas facultan al gobierno [de EE.UU.] para acelerar la expulsión de los migrantes que cruzan ilegalmente las fronteras de Estados Unidos, México y Panamá”, indican los expertos. “México también enfrenta un creciente desafío migratorio”.

Hay distintos programas, incluido el plan del Gobierno mexicano para expandir su programa de Tarjetas de Visitante para Trabajadores Fronterizos para guatemaltecos, duplicando su emisión a hasta 20,000 visas, mientras Canadá planea proporcionar $55.9 millones para promover la creación de empleo en América Latina.

Seguridad.- El tráfico de fentanilo es la principal preocupación entre México y EE.UU., pero la reciente detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, muestra un camino aliciente en este frente, reconocieron los expertos.

El Diálogo de Seguridad de Alto Nivel ha permitido a México y EE.UU. reforzar sus acciones.

“Las incautaciones mexicanas de fentanilo se cuadruplicaron de 2019 a 2021, y el país amplió su ‘lista de vigilancia química’ de precursores de 14 a 72”, se reporte. “Según la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2022 de la Casa Blanca, las agencias estadounidenses y mexicanas han estado trabajando juntas… para mejorar la seguridad portuaria”.