VIDEO: Simpatizantes de Jair Bolsonaro invaden Congreso de Brasil en manifestación contra Lula da Silva

Centenas de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro invadieron este domingo la sede del Congreso Nacional en una manifestación que pide una intervención militar para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Prova de fogo



O governador do DF deve ser cobrado publicamente. Todo militar da ativa que apoiar publicamente isso deve ser punido. O ministro da defesa, José Múcio, deve ter posição clara e explicita contra o golpismo.



Sem conciliação com criminosos e bolsonaristas. pic.twitter.com/4xNQt6NA6J — Jones Manoel – YouTube: Jones Manoel (@jonesmanoel_PE) January 8, 2023

El grupo, que defiende tesis golpistas, superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado.

🚨VEJA: Bolsonaristas dentro do Congresso Nacional quebrando tudo o que veem pela frente. pic.twitter.com/DzRVoDSTH3— CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

Los extremistas, en su mayoría con camisetas amarillas y verdes y banderas de Brasil, también atacaron algunos vehículos de la Policía Legislativa, que brinda seguridad al Congreso. Bolsonaristas estão neste exato momento qu3br4nd* o STF. pic.twitter.com/sygkl0CV4a— Anonymous SCT (@anonymousSCT) January 8, 2023

También destruyeron barreras de protección y armados con palos enfrentaron a los agentes que intentaron contener, sin éxito, la entrada de los manifestantes. BREAKING: Bolsonaro supporters break into the Planalto Palace, seat of executive power in Brazil pic.twitter.com/LjfcLgFDbH— BNO News (@BNONews) January 8, 2023

Lula, que asumió la Presidencia de Brasil el pasado 1 de enero, se encuentra este fin de semana de viaje en la ciudad de Araraquara, en Sao Paulo.

Centenares de bolsonaristas radicales están acampados frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, desde el día posterior a las elecciones del pasado 30 de octubre, en las que Lula derrotó a Bolsonaro. 🚨ATENÇÃO: Há relatos de bolsonaristas atirando contra a segurança do STF. Eles estão prestes a invadir o prédio da Suprema Corte. pic.twitter.com/H1xTNUH3Ap— CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

Con información de Efe.

