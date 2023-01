Ligeras lluvias en el sur de California anticipan una intensa tormenta invernal que ocasiona alertas de inundación para varias regiones

Algunas lluvias se hicieron presentes durante este lunes en el sur de California, pero apenas son el preámbulo de la que se espera una intensa tormenta invernal que comenzará a afectar desde esta tarde y que provocó que se emitieran alertas de inundación para algunas regiones.

La alerta permanecerá vigente desde la noche de este lunes hasta la noche de este martes para la costa del Condado de Los Ángeles, las montañas, el centro de la ciudad de Los Ángeles, los valles de San Fernando, Santa Clarita, San Gabriel y Antelope; así como para áreas como Beverly Hills, Hollywood, Compton, Long Beach, Pomona, Downey, Norwalk, Este de Los Ángeles, Culver City y Lakewood.

Major storm still on track to affect SW CA tonight through Tuesday. Heaviest rain likely Mon afternoon-Tue. Impacts include urban and small stream flooding. possible mainstem river flooding & mud and debris flows in and around recent burn areas. #cawx #LAWeather #SoCal pic.twitter.com/Bn3zWtyXXY — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 8, 2023

El aviso por el peligro de de inundaciones también va dirigida a las áreas costeras del Condado de Orange, así como áreas del interior como Santa Ana, Anaheim, Garden Grove, Irvine, Orange, Fullerton y Mission Viejo; además de las montañas del condado y colinas de Santa Ana.

This graphic shows the rain received over the last 12 hours. We are expecting another 2-4" in coasts and valleys and 4-8" in foothills/mountains. #LARain #Cawx pic.twitter.com/0X5RaeOReI — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 9, 2023

Se espera que la noche de este lunes y madrugada del martes se presente las precipitaciones más fuertes para Los Ángeles y el Condado de Orange, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Plume of moderate to heavy rain starting to shift to the east, now over much of #Ventura County. As this plume shifts to the east, so does the threat of SIGNIFICANT road and creek flooding. Best to stay off the roads unless absolutely necessary. #cawx #LARain pic.twitter.com/kQCM7c8w8H— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 9, 2023

Los especialistas dijeron que se espera una tormenta fuerte e intensa, con una cantidad de lluvia estimada entre 2 a 4 pulgadas para las costas y los valles, y de 4 a 8 pulgadas en las montañas.

“Lluvia más intensa probablemente de lunes por la tarde a martes. Los impactos incluyen inundaciones urbanas y de pequeños arroyos. Posible inundación del río principal y flujos de lodo y escombros en y alrededor de las áreas quemadas recientemente”, informó el NWS en Twitter. Los meteorólogos también advirtieron sobre vendavales y alto oleaje en la región hasta el martes.

Flooding from heavy rains occurring on Refugio Road in the Alisal burn scar in southwest #SantaBarbara County. Many roads are flooded in the area. #cawx #larain pic.twitter.com/UdJEcHd6XF— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 9, 2023

Se pronostican para este lunes fuertes ráfagas de viento que pueden alcanzar las 70 millas por hora en las montañas del Condado de Los Ángeles. Se tendrá caída de nieve a partir de los 6,000 pies, con una temperatura máxima de 45 grados y un descenso en lo termómetros hasta los 26 grados durante la noche.

