Revelan qué pasó con el anillo de $500,000 dólares de ‘Canelo’ Álvarez a Marisol González

Antes de casarse con Fernanda Gómez en 2021, Saúl ‘Canelo’ Álvarez tuvo una relación con la celebridad televisiva Marisol González, con quien incluso llegó a comprometerse. En una reciente entrevista, la presentadora reveló a dónde fue a parar el costoso anillo que se presume está tasado en $500,000 dólares que le entregó el boxeador mexicano.

“Una de las veces que cortábamos y regresábamos le dije que le iba a dar el anillo de regreso y nunca lo aceptó. El anillo que me dio ‘Canelo’ Álvarez lo debe de tener mi mamá, fue hace mucho tiempo”, dijo.

Álvarez y González salieron por varios meses hasta que se comprometieron oficialmente en 2012, cuando ella tenía 29 y el peleador tan solo 22. Sin embargo, de acuerdo con información de la prensa rosa, los celos de ‘Canelo’ y otros problemas de la pareja terminaron por afectar la relación y terminando el romance mucho antes de concretar la boda.

González zanjó el tema del anillo aclarando que no le gusta mucho hablar del tema por respeto a la relación con su esposo. “Conservo el que se debe de conservar, prefiero no opinar porque a mi esposo no le gusta que hable de ello”.

Tras ese romance con el pugilista, Marisol se casó con el exfutbolista Rafa Márquez Lugo, quien fuese delantero de la Chivas de Guadalajara y ahora comentarista en el canal Fox Sports en el programa ‘La Última Palabra’.

González aprovechó la entrevista para hablar de su relación con Márquez, con quien actualmente tiene dos hijas. “Está la fábrica cerrada. Estábamos a lo mejor buscando el niño, pero la verdad estamos muy contentos así”.

Por su parte, ‘Canelo’ Álvarez también se encuentra estable en su relación con Fernanda Gómez, a quien suele presumir de vez en cuando en redes sociales. Recientemente dejaron algunas postales románticas en Instagram durante sus vacaciones de invierno.

