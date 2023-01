Carlos Vela vuelve a rechazar al Tri: “Es inviable que pueda estar jugando el Mundial de 2026”

Si hay algo que tiene claro Carlos Vela en sus últimos años como futbolista, es que no quiere uniformarse con los colores de la Selección de México y así lo ha hecho saber durante los últimos intentos de acercameinto de la federación y en cada entrevista donde sale a relucir el tema.

Y es que este martes en San José California, durante el ‘Media Day’ de 2023 de la MLS, una jornada oficial de puertas abiertas para los medios de cara a la nueva temporada que comenzará el 25 de febrero, Carlos Vela dejó bien claro que no es factible ni mucho menos viable, su presencia con El Tri en la próxima Copa del Mundo.

En ese sentido, Vela confesó que “ni siquiera sabe si va a estar jugando en ese entonces”. “Así que complicado, inviable, que pueda estar jugando el Mundial de 2026. Pero desde luego apoyaré a México“, afirmó la estrella del LAFC en declaraciones reseñadas por la agencia EFE.

"𝐸𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑗𝑢𝑔𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 2026"🗣️



Carlos Vela le cierra la puerta a un nuevo sueño mundialista.

Sobre la participación de México en el Mundial Qatar 2022

No obstante, Carlos Vela habló sobre el fracaso de México en el Mundial Qatar 2022, sobre esta experiencia aseguró que hay que buscar el lado positivo e intentar trabajar en los errores de manera que no se vuelvan a repetir.

“Peor es difícil que pase porque no se pasó de grupos así que hay que buscar soluciones y dar las mayores facilidades a los que juegan para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera“, señaló.

Las mismas ganas de triunfar

Vela aseguró que conserva intactas las ganas de triunfar y sumar títulos, pero sin embargo el paso del tiempo lo a hecho a ver las cosas de manera distinta y basándose en sus deseos.

“Cuando te haces mayor y ves que tu carrera termina o se acerca al fin, quieres disfrutar cada entrenamiento y cada partido. Y por supuesto, cuando ganas disfrutas más“, explicó en declaraciones reseñadas por EFE.

“No sé si me quedan dos años, tres años. Pero quiero ganar, quiero disfrutar. Si juegas mal y pierdes, no disfrutas. Tengo muchas cosas por las que trabajar y por supuesto que quiero que se siga viendo al LAFC como uno de los mejores equipos en la liga“, sentenció.

