Hugh Jackman dice que nunca tomó esteroides para interpretar el personaje Wolverine en las cintas de “X-Men”

El actor australiano Hugh Jackman ha interpretado el personaje Wolverine en muchas películas de la saga de “X-Men”, pero en cuestión de meses, cada vez que el rodaje de uno de los filmes iba a comenzar, su cuerpo cambiaba drásticamente, mostrando una notable musculatura. Ahora ha dado a conocer que, contrario a lo que muchos pensaban, su preparación fue muy natural, a base de una dieta específica y mucho ejercicio.

En entrevista dentro de la serie “Who’s talking to Chris Wallace” Jackman comentó que el consumir esteroides para interpretar a Wolverine nunca estuvo entre sus planes: “No, me encanta mi trabajo. Y amo a Wolverine. Debo de tener cuidado con lo que digo aquí, pero me dijeron anecdóticamente cuáles son los efectos secundarios de eso. Y me dije: ‘Tampoco quiero hacerlo a ese grado’. Así que no, simplemente lo hice a la vieja escuela. Y les digo, he comido más pollos, lo siento mucho por todos los veganos y vegetarianos y por los pollos del mundo. Literalmente, el karma no es bueno para mí. Si la deidad tiene algo relacionado con los pollos, estoy en problemas”.

Cuando fue seleccionado para uno de los papeles principales de “X-Men” Hugh ni siquiera había leído el comic de Marvel, y pensaba, erróneamente, que Wolverine era un hombre lobo, cuando en realidad el personaje está basado en el animal glotón (también conocido como carcayú o gulo gulo): “Nunca había leído el comic. Obtuve el papel. En Australia no tenemos glotones. No sabía que era un animal real. Nunca había oído hablar de un glotón. Pensé que era un animal inventado. Ya sabes, Wolverine tiene manos de hombre y garras de acero, y mientras me preparaba paseé por una pantalla IMAX en la que proyectaban un documental sobre lobos. Y dije ‘¡Perfecto! Porque obviamente soy un lobo, en parte lobo”.

Con el buen humor que lo caracteriza Jackman dijo que al final fue vergonzoso para él percatarse de que estaba en un error: “Así que fui al set haciendo todos estos movimientos de lobo, y el director dijo: ‘¿Qué estás haciendo?’ Y dije: ‘Bueno, sólo estaba pensando que los lobos siempre se ven así porque en realidad están oliendo, tienen la nariz pegada al suelo. Es por eso que se ven así todo el tiempo’. Y me dijo: ‘¿Qué quieres decir con un lobo?’ Y dije: ‘Bueno, ya sabes, Wolverine, soy en parte lobo, así que…’ y él me dijo: ‘No, eres un glotón'”.

