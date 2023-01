Las dos promesas de McCarthy a los republicanos “rebeldes” que lo pondrían sobre las cuerdas 

Para Kevin McCarthy no fue fácil asumir el papel de presidente de la Cámara de Representantes, al republicano le costaron 15 votaciones, un hecho que no había pasado en la historia de la política estadounidense, además de un par de concesiones que no fueron incluidas en el paquete de reglas aprobado el lunes por la noche, según nuevos informes.

Las promesas que McCarthy hizo días atrás a los republicanos “rebeldes” le podrían pasar factura al nuevo orador si llega a incumplir con los acuerdos que al final del día lo llevaron a lograr uno de sus sueños más grandes porque los miembros han amenazado con acabar con dicha presidencia, según ha reportado Axios.

De acuerdo con el medio antes citado, las concesiones más “controvertidas” se encuentran en el “anexo secreto de tres páginas” que McCarthy hizo para ser elegido y que fue confirmada por diferentes medios de comunicación así como por varios asistentes y miembros del Partido Republicano.

Las promesas “secretas” de McCarthy

Se hablan de varias concesiones que McCarthy ofreció, pero una de esas dos que lo pondrán “sobre las cuerdas” si no llega a cumplir con su promesa (porque su puesto estaría en peligro) es la de tres puestos reservados para los conservadores en el Comité de Reglas, así como su presentación en el Comité de Asignaciones.

El segundo incluyen votos sobre límites de mandatos en el Congreso y un comité selecto sobre el armamento del gobierno federal, una es estrategia de límite de deuda y un proceso de enmienda más abierta sobre los proyectos de ley de asignaciones.

El presidente de NRCC, Richard Hudson, reveló que lo que el documento no contiene es la promesa de presidencia de comités para miembros específicos “sin nombres, solo representaciones (en los paneles).

Varios miembros del Partido Republicano, como por ejemplo el representante Dusty Johnson, dijo “no tengo la libertar de discutir si lo he visto (el documento) o no”.

“Estoy seguro de que existe, porque lo leí de ustedes (en la prensa) todo el tiempo. Tiene que estar ahí fuera”, dijo Tim Cole Cole, presidente del Comité de Reglas.

Otros miembros creen que los detalles de dicho acuerdo podrían revelarse el día de hoy durante una reunión de la conferencia republicana.