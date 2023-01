Murió Black Warrior, ídolo de la lucha libre mexicana

La lucha libre mexicana se enlutó nuevamente este martes, con la noticia del fallecimiento de uno de sus ídolos: Jesús Toral López, mejor conocido como Black Warrior, uno de los acérrimos rivales de Místico, con quien perdió la máscara en el 2006.

Junior Toral, el hijo del gladiador fue el encargado de dar la trágica noticia con una publicación en redes sociales

“Te amo papá, no tengo palabras, me quedo solo aquí en la tierra porque sé que en el cielo tengo dos maravillosos ángeles, dale un fuerte abrazo a mi hermano y dile lo mucho que lo amo, siempre serán mi gran admiración y a veces me gustaría tener el control de todo, pero es imposible, te mando un enorme abrazo hasta el cielo, donde brillaras tanto como la estrella que fuiste. Siempre serás mi mayor admiración y ejemplo”, escribió en su cuenta de Facebook.

Aunque aún se desconocen los detalles sobre el fallecimiento del luchador, quien recién había cumplido 54 años el sábado pasado, se espera que en las próximas horas se pueda tener más información al respecto.

¿Quién fue Black Warrior?

Jesús Toral López dedicó gran parte de su vida a la lucha libre, ya que debutó en el ring en 1984, a los 15 años y recorrió distintas arenas con diferentes nombres, incluyendo “Bronce”, con el que demostró habilidades espectaculares en los lances y despegó su carrera; poco después, en 1996 se convirtió en Black Warrior, el gladiador que cautivó a muchos aficionados a esta disciplina, donde llegó a ser integrante de los Perros del Mal y formó una entrañable rivalidad con Místico, quien lo despojó de su careta en el 96. Formó parte de las dos empresas más importantes de lucha libre en México: la AAA y el CMLL.

Cabe mencionar que Jesús era sobrino del legendario Black Panther y yerno del mítico Mano Negra.

El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento de Jesús Toral López “Black Warrior”, luchador que tuvo una destacada trayectoria como parte de esta organización.



— Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 10, 2023

El Hijo del Santo lamentó la noticia

La figura más conocida de la lucha libre en México lamentó la sensible e irreparable pérdida con una publicación en su cuenta oficial de Twitter, en la que recordó que también fueron rivales dentro del cuadrilátero y amigos fuera de él.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi compañero y admirado rival Black Warrior. Mi más sentido pésame a su esposa e hijos, así como a toda la familia luchística”, escribió el hijo del Enmascarado de Plata..

— El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) January 10, 2023

