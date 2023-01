Catastrófica lluvia deja severos daños por todo California incluyendo la muerte de 17 personas

Pese a que la lluvia ha dado una pequeña tregua en California tras dejar severos daños se espera que regrese nuevamente el fin de semana.

A nivel local, el centro meteorológico nacional en Los Ángeles (NWS Los Angeles) anunció que el clima húmedo llegará de viernes a martes. Sin embargo será a mucho menor nivel de lo que se ha visto en los días anteriores.

“Es difícil saber cuándo serán los descansos en la lluvia. Flujos elevados de ríos y arroyos, pero NO se esperan daños por inundaciones. Las carreteras serán peligrosas”, indicó el NWS Los Ángeles en su cuenta de Twitter.

A nivel estatal los daños son millonarios y los torrenciales han cobrado la vida de por lo menos 17 personas, reportó el gobernador de California Gavin Newsom el martes durante una conferencia de prensa en la Ciudad de Capitola, al norte de California.

Newsom llegó a la pequeña ciudad para evaluar los severos daños causados y determinar la ayuda que se proveerá a nivel federal, estatal y local.

Newsom dijo que los californianos no están a salvo todavía ya que habrá más lluvia hasta por lo menos el 18 de enero del 2023.

“Esperamos al menos tres ríos atmosféricos en diferentes formas dependiendo de las diferentes partes del estado”, aseveró Newsom.

Hasta el martes miles de personas continuaban bajo órdenes de evacuación y 163,000 personas estaban sin electricidad.

Agregó que el factor más importante relacionado con las cambiantes condiciones es el viento. También pidió a las personas que no se dejen engañar por la agudeza de las tormentas.

“En términos de la cantidad de pulgadas de lluvia y la intensidad no cuentan toda la historia”, enfatizó Newsom.

Dijo que con los daños que se han dejado por las previas tormentas, una cantidad más modesta de precipitación puede tener un impacto igual o mayor en términos de las condiciones en el terreno.

Por esta razón es importante que todos sean conscientes de la severidad y tomen muy en serio las órdenes o recomendaciones provenientes de las fuerzas del orden público.

“En particular Caltrans que está ahí afuera por una razón con intención y con propósito. Cuando dicen que esto es un desvío no pruebes el destino”, dijo Newsom. “Solo porque parece claro, no quiere decir que esté claro. Lo hemos visto una y otra vez. Alguien toma una decisión tonta y todos los demás piensan que eso les da permiso para hacerlo”.

Dijo que todos deben ser conscientes de las condiciones locales y tener en cuenta que las tormentas se manifiestan de manera muy diferente en diferentes partes del estado.

La vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis, dijo en entrevista con CNN que California ha enfrentado cuatro años de sequía extrema.

“Por lo que tener una sequía extrema seguida de estas tormentas de lluvia extremas es solo un testimonio de condiciones climáticas cada vez más extremas en nuestro estado en nuestro país en el mundo y sabemos que un planeta se está calentando Esto está causando particularmente todos estos eventos climáticos extremos.

Recomendaciones

La oficina del gobernador recomienda a las personas que sigan los siguientes pasos para mantenerse a salvo durante la próxima tormenta:

· Preste atención a las advertencias de inundaciones y evacuaciones ya que pueden ser rápidas y peligrosas.

· No camine, nade o conduzca a través de aguas de inundación. Solo seis pulgadas de agua en movimiento pueden derribar a una persona, y un pie de agua en movimiento puede arrastrar su vehículo.

· Si es posible, manténgase alejado de las carreteras durante las horas pico de tormenta. No cruce puentes sobre aguas en movimiento rápido y preste atención a las condiciones y cierres de las carreteras locales.

· Visite https://quickmap.dot.ca.gov/ para verificar las condiciones de la carretera.

· Prepárese para los cortes de energía. Haga un inventario de los artículos que necesita que dependen de la electricidad. Cargue las baterías y otros artículos esenciales en caso de un apagón y tenga linternas para cada miembro del hogar.

· Conozca los números; el 211 o 311 es para obtener ayuda o hacer preguntas de servicios en general. Si tiene una emergencia marque el 911.

Regístrese en CalAlerts.org para recibir alertas de emergencia inalámbricas para obtener actualizaciones sobre situaciones de emergencia.