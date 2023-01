Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de enero de 2023

ARIES

Deja de culparte de errores que no son tuyos y de flagelarte, deja que cada quien se haga responsabilidades de sus actos tú no tienes por qué hacerlo. Cuida mucho tu persona pues muchos de tus actos dejan que desear y no logran conectar lo que dices ser y lo que realmente eres. Vas a comprobar eso que no querías ver en una persona y que todo mundo te decía, quizás te decepciones, pero recuerda que es mejor ver la verdadera cara de las personas desde un principio. Es momento de ponerte a trabajar en eso sueños y anelos que tienes, la vida es corta y los años van rápido. Vienen oportunidades de crecimientos en el área de los negocios y viajes que comenzarán a planearse para el mes de febrero. Te vienen oportunidades muy perras en el amor, eres muy exigente, pero lo vales así que tu cobra tu precio y quien te quiera tendrá que sacrificar algo para tenerte por completo. Año de renovación y de cambio de look que te vendrá perfecto. No te permitas volver a lo mismo que ya viviste en tu pasado, no hay necesidad de hacerlo. No juzgues sin antes haber conocido el pasado de las personas pues muchas de ellas han cambiado porque la vida no les ha dejado otra salida para enfrentar sus miedos y traiciones.





TAURO





No temas ya a decir lo que sientes a las personas suelta el buche y todo ese veneno que te has guardado o en un futuro podrías acarrear enfermedades. Si tienes una relación ten cuidado pues una amistad de él o ella le anda coqueteando un shingo. Ten cuidado con un chisme en la familia, con un amor de tierras lejanas que podría entrar a tu corazón y hacerte sufrir. Días de reflexionar mucho y dejar de mendigar amor por quien no lo merece, cuidado con enfermedades infecciosas y con cambios de última hora que te podrían poner muy de malas. Momento de reflexionar sobre tu pasado para no volver a cometer los mismos errores de siempre. Quien de verdad te quiera te va a querer por lo que eres y no por lo que tienes, deja de pensar que los bienes materiales van a atraer al verdadero amor. Preparas un negocio que te irá de lo mejor. Días en los cuales desearás regresar al pasado para reencontrarte con cierta persona. Se podría presentar un enfrentamiento con un familiar en estos días, no te pases de lanza, recuerda que tu familia es lo más importante que tienes. La vida te dará una gran sorpresa, déjate llevar con tus emociones y lo que sientes pues escogerás el camino correcto de tu vida para estar bien y ser feliz.





GÉMINIS





Una enfermedad podría desarrollarse debido a tus malos hábitos de alimentación y tu falta de ejercicio. Te espera una vida muy bendecida, pero necesitas encontrar tu esencia y tu camino, no guardes más rencores y perdona a quien te shingo. Date la oportunidad de enamorarte de ti mismo para que de esta manera nadie logre lastimarte. El karma y la vida se encargarán de poner las cosas en su lugar. Si sientes necesidad de voltear a ver el pasado que sea solo para ver tu crecimiento y no para deprimirte o echarte en cara errores o cuestiones que no pudiste resolver. Amores baratos solo son para un rato, no trates como rey o reina a quien solo te busca por un día y a los dos te olvida. Este año debes enfocarte en ese proyecto de vida que has tenido desde hace mucho tiempo. No te quejes porque tú has hecho lo mismo. Cuídate de negocios turbulentos, no te arriesgues pues podrías meterte en problemas legales. No confíes en tu pareja tanto, siempre tiene que haber algo de desconfianza, últimamente te ha mentido en unas cuestiones lo ha hecho para no hacerte daño, pero al final de cuentas ha habido mentiras. No esperes que te busquen, si te interesa ve tras eso que tanto amas, si te rechaza al menos tendrás la certeza de que lo intentaste.



CÁNCER





Si buscas encontrarás, no andes dando atole con el dedo en las redes sociales, eres muy de prender la sopa y no comerla. Un amor a distancia empezará a desaparecer, el olvido está por llegar y esto se debe a tu indiferencia y falta de interés. Cuida mucho tus intereses porque a ti te han costado, hay personas que aparecerán en tu vida, pero solo serán para aprovecharse de lo tuyo. Ya déjate de shingaderas, a la fregada la gente falsa, las traiciones en tu vida se deben a tu p3ndejez porque te la han hecho una vez y sigues creyendo en esas shingadas personas. Te sentirás mejor que nunca estos días, hay una persona del pasado que regresará a tu vida, te va a mover shingos el tapete y posiblemente lo que no pudo darse hace tiempo ahora resulte, trata de no compararlo o compararla con tu ultima pareja pues podrías caer en errores que te van a llevar a que la relación no funcione.Esta semana estará tranquila, pero traerás muchos sueños en mente. Siempre fuerte y optimista a cada shingazo que las personas te dan, esa es la clave pues te ha llevado a donde hoy estas. Ten cuidado con un compañero o compañera de trabajo te puede meter en chismes, posibilidades de iniciar nueva amistad en tu trabajo, apóyalo o apóyala pues sufrirá un poco de desprecio por parte de tus compañeros.



LEO





Ten cuidado con un accidente o golpe pues te podrías partir la madre en estos días. Te vas a enterar de embarazo dentro de la familia, posiblemente alguna prima o tía podría resultar con su domingo siete. Debes buscar la manera de mejorar tu salud en todos los aspectos y tener cuidado con amores de una noche. Un proyecto que tiene que ver con compra y venta te va a venir perfecto a tu vida. Amistad nueva por medio de una red social empezará a caerte de perlas pues te dará esa confianza que necesitas en alguien y un hombro en donde llorar. No llores por quien se fue, al contrario, agradécele a la vida que te quitara personas falsas de ti. Casi siempre logras tus metas que te propones, eres de las personas que no da paso sin guarache y cuando te tumban te levantas, no sabes de límites y como enemigo no tienes piedad ni de ti mismo o misma. Este primer mes dedícate a sacar pendientes y deudas del pasado. No te culpes por p3ndejadas que no son tu culpa, confiar quizás fue tu error, pero al final de eso también se aprende. Ten presente que quien pierde siempre gana algo también.Recuerda que tus metas son solo tuyas y nadie tiene derecho a opinar más que tu al menos que te estén dando pa el gasto.



VIRGO





Tu p3ndejez se debe a que vuelves a confiar en quien ya te puso el dedo una vez. A veces te quejas de todo tu alrededor, pero no haces nada por remediarlo, recibirás noticias de una expareja que regresa a shingarte la existencia, no des pie a eso, manda a la fregada a esas personas, mientras más sigas respondiendo será el cuento de nunca acabar. No permitas que nadie se meta en tu vida pues solo a ti te corresponde. Cuando dejes de pensar que la vida es injusta empezarás a sentirle sabor, recuerda que cada persona tiene lo que se merece y si no lo tiene es porque no ha luchado lo suficiente. Mejorarás en los ingresos rotundamente, pero recuerda no gastar tanto en cosas que no necesitas. Mes de muchos cambios y de amores nuevos que aparecerán de la nada para llenarte el corazón. Ponte ya las pilas y centra tus energías en ir por eso que tanto amas, arriésgate a decir lo que sientes sin miedo a ser rechazado o rechazada o que las cosas no resulten, solo así te quitarás esa careta de la cara y podrás darte cuenta si vale la pena seguir ahí o mejor cerrar esa puerta y buscar mejores opciones. Hay posibilidades de que un familiar te visite, te la vas a pasar muy bien pues ya tienes tiempo que no lo ves.

LIBRA





Un nuevo trabajo te espera sin embargo es importante que no sueles lo que tienes hasta no asegurar y amarrar el nuevo. Ten presente que las oportunidades solo se presentarán una vez en tu vida, no temas a cambios y nuevas cosas, recuerda que es mejor arrepentirse de lo que se hace que quedarse con las shingadas ganas. Esta semana enfócate en tu dieta y ejercicio, es momento de preocuparte por tu salud que está desmejorando. No pretendas buscar lejos lo que tienes cerca, a veces te ap3ndejas mucho y sueles mirar solo la parte externa de las personas olvidando que lo mejor que vas a encontrar en ellas está en su interior. Cuando creas que ya no hay nada más que hacer te darás cuenta de que es cuando el sol comenzará a brillar para ti. Te encontrarás en tu shingado camino personas que querrán ponerte trabas y obstáculos para que no logres tus metas y objetivos, pero si eres inteligente lograrás que no te afecten en tu círculo de armonía y paz. Tus sueños y anhelos se pierden muchas veces por tu falta de ovarios y huevos, has tenido la oportunidad de cumplir muchas metas y salir siempre victorioso o victoriosa sin embargo le flojeas mucho o te desespera el no lograr las cosas pronto.



ESCORPION



Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen shingos de envidia, en estas fechas recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme que solo te pondrá de mal humor. No te confundas en tus sentimientos, a veces sueles confundir mucho la necesidad de sexo con amor y al final terminas destruyendo a la otra persona. Cuidado con traiciones de personas del pasado que podrían aparecer en tu vida en cualquier momento y darte guerra. Que te valga mauser comentarios negativos en tu contra, ten presente que si hablan de ti es porque no han logrado lo que tú has hecho. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues en estos días te darás cuenta del tipo de amistades que te andas cargando y que de todas esas no se hace una. Primer mes de renovarte y pensar primero en ti antes que los demás. Si no te ha funcionado lo que has hecho para lograr ese shingado proyecto que tienes en mente es momento de cambiar la estrategia para poder obtener resultados distintos. Te espera una noche salvaje muy intensa en estos días, muchas probabilidades de embarazos en la familia, cuídate mucho si no quieres ser tu o tu pareja los que salgan con su sorpresita. A causa de tus estupideces es que estas viviendo así el presente.



SAGITARIO



No mendigues cariño o amor y porque por eso siempre hacen lo que quieren contigo, recuerda que el que ama o da más es el que pierde en las fregadas relaciones. Una amistad tuya te va a buscar en estos días para que le des un consejo. Te van a traer en chismes miembros de tu familia, no los tomes en cuenta y céntrate solo en tus cosas. Ya no temas a cambios, requieres dejarte de huevonerías y ponerte las pilas, shingos de energías negativas que te cargabas han disminuido un shingo y el poder divino te protege. No te estreses ni pienses en cosas que no son y menos si no lo han visto tus ojos, recuerda que la gente con tal de fregar inventa puras m4madas. Es momento de aprender a decir que no y enfocarte en lo que en realidad importa y vale la pena. Son muy de buscarte solo para la fiesta o cuando necesitan algo, pero no son capaces de ver cuando requieres de un consejo, un hombro o una palabra para sanar tu alma. Recuerda que tu carácter ha sido formado con base en la shingada vida que has llevado, algunas personas no les parece tu forma de ser, pero al final si te quieren te aceptarán con todos tus shingados defectos. Aprovecha esta racha de buena suerte para realizar tus planes y comenzar a preocuparte por tu apariencia.

CAPRICORNIO

Ten mucho cuidado con una persona de tez blanca pues podría ocasionarte problemas con tu pareja en caso de tener. Que este mes sea para mejorar en los dineros, no puedes vivir toda tu vida con deudas debes de ir pensando en salir en todo eso que traes cargando y que muchas veces te quita el sueño. No mal gastes tu tiempo en situaciones que no te dejen nada bueno, te has alejado de personas que deberían de estar siempre en tu vida y podrías lamentarlo pues cuando quieras regresar las puertas no serán abiertas para ti. Posiblemente comiences a pensar en salir de la ciudad por placer, hazlo y disfruta que a eso vienes a este mundo. Si estas soltero o soltera, posibilidades de encamarte con persona que conocerás en una red social, no le aflojes a la primera cita, por más caliente que andes debes aprender a darte a respetar y dejar el deseo, pues solo así podría surgir un mayor interés hacia tu persona por parte de esa persona que te interesa. Recuerda que el agradecimiento siempre será la base medular de tu crecimiento personal, ser agradecido con la vida y con Dios por lo que tienes y te ha dado será la mejor manera de que tu actitud cambie y puedas recibir buenas energías a tu vida.



ACUARIO

En cuestión de amor debes aprender a no depender de ninguna shingada persona pues cuando esta se vaya te quedarás con las manos vacías y caerás en esas shingadas depresiones a las cuales cada día estás más acostumbrado o acostumbrada. Cerrarás una etapa que te tenía con las mil angustias, debes aprender que las cosas pasan por algo y por lo general son para dejarte alguna enseñanza. Este primer mes del año debes buscar la manera de hacer las paces contigo mismo porque sin darte cuenta eres tú peor enemigo. No es momento de pensar en el ayer sino en el presente y agradecer todo lo que la vida te brinda y te da. Empiezas nuevo ciclo en el cual tu manera de pensar y ver la vida cambiará un shingo, empezarás a sentir atracción por la persona que menos imaginabas y quien dé nunca pensaste enamorarte. Si bien es cierto que la vida te ha shingado mucho también es cierto que has recibido lo que has merecido por tus actos del pasado, esa situación está por terminar pues estas por entrar en una etapa en que lograrás desarrollarte en esas áreas de tu vida que tan descuidada has tenido. Te vienen días de muchos cambios y de nuevos amores muchos de ellos te llenarán el alma y el corazón. Los celos y la inseguridad podrían hacerte cometer grandes errores, sino confías en quien tienes a tu lado, no tiene caso seguir ahí.



PISCIS



En cuestión de trabajo podrías perder un dinero o un proyecto o situación no salir del todo bien, no te compliques, todo tiene solución mejor habla en claro con tus superiores. Debes aprender a no confías en todas las personas que te muestran una buena cara y otro día te mientan la madre pues son las que te podían meter en pedos bien c4brones. Aprende a decir que no y a no estar disponible para todas esas personas que solo buscan verte la cara de una u otra manera. Ten cuidado con cambios inesperados en los dineros. Siempre en perro o perra, nunca dejado, siempre luchando por lo que quiere, pocas veces te has caído pero esas caídas te han servido para levantarte con más fuerza, no sueles volver a cometer las mismas equivocaciones y eres una persona de poca paciencia. Arregla esos asuntos que te han traído para arriba y para abajo para que te no te vayan a fregar más adelante. Si tienes una relación necesitas no descuidar lo que viene siendo el sexo, apréndete el a disfrutarlo más y recuerda que si tu pareja no se siente complacido o complacida en la intimidad saldrá a buscarlo en otro lado. Esta semana se va a planear una reunión con amistades. Si ya tienes pior es nada deja de andar dándole atole con el dedo a otras personas sobre todo en las redes sociales, hay posibilidades que te cache tu pareja y se te arme la de Dios es Padre