Filtraron conversaciones de la directiva de Josep Bartomeu que revelan un trato denigrante a Lionel Messi en el Barcelona: “Hemos sufrido de este enano hormonado que le debe la vida al Barça”

Dos años han pasado desde que Lionel Messi dejó al FC Barcelona tras no renovar su contrato tras la partida de Josep Bartomeu como presidente del club.

Este 12 de enero revelaron una conversación que tuvo la directiva del club con Josep Bartomeu cuando tenía que renovar a Messi, aunque algunos miembros de la directiva estaban muy molestos con las exigencias y decisiones del astro argentino.

Así trataba la directiva de Josep María Bartomeu al mejor jugador de la historia del Barça, Leo Messi, según una investigación de los Mossos D'Esquadra publicada por El Periódico. pic.twitter.com/N7Xsn10TeY — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 12, 2023

Al parecer, Messi y su entorno tenía influencia en los fichajes y renovaciones del FC Barcelona, algo que había causado molestia dentro del club y que tenía enojada a la directiva e incluso llamarlo una dictadura de Messi.

“Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patros (patrocinadores) solo para él, etc. Yo no podré hacerlo nunca pero a las cifras de su contrato habría que sumar Pinto, la renovación de Suárez, y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati”, expone el texto.

Luego continúa la directiva y detalla que Messi pidió durante la pandemia de covid-19 que el Barcelona no le bajara el sueldo a él ni a Luis Suárez.

“Sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de esta enano hormonado que le debe al Barça la vida… ah! Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes el mítico whatsapp: “presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mi y a Luis no nos toques”. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar (un pesetero más)”.

Tras estas revelaciones, Bartomeu expresó que el no filtró esas conversaciones luego de confirmar que eran ciertas.

“Esta filtración tan solo ha podido salir del club, nunca se ha hecho público y entiendo que tan solo pocas personas tienen acceso al contrato de Messi. No creo que sea una filtración suya para irse. Quien lo ha filtrado hace daño al club”, afirma Bartomeu en una de esas conversaciones.

“En este sentido, repito lo que he dicho públicamente en diferentes ocasiones: dejar ir a Leo Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol, ha sido un error histórico”, sentencia el expresidente del FC Barcelona.

