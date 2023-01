La policía federal entrevista a varios asistentes de Biden por documentos clasificados 

Varios asistentes que trabajaron para Joe Biden en los últimos días de la administración Obama cuando se desempeñó como vicepresidente han sido entrevistados por agentes federal encargados de hacer cumplir la ley para revisar cómo es que terminó un paquete de documentos clasificados en su residencia de Delaware y uno más en una oficina de Washington.

De acuerdo con NBC News, una fuente familiarizadas en el asunto les confirmó que entre las personas que fueron entrevistadas se encuentra Kathy Chung, quien fuera asistente ejecutiva de Biden mientras era vicepresidente y quien ayudó a empacar su oficina vicepresidencia en enero de 2017.

La misma fuente, quien ofreció detalles bajo el anonimato, indicó que las personas que fueron llamadas para ser entrevistadas respondieron rápidamente, dejando ver que hay colaboración de su parte para esclarecer este caso que llevó al fiscal general Merrick Garland a designar a Roberto Hur como asesor especial para investigar los documentos clasificados.

“La gente que estaba encerrada (en la oficina de la vicepresidencia) no tenía idea de que había algo allí que no debería de salir de la Casa Blanca. No se tomó ninguna decisión de tomar ciertos documentos que deberían haber sido registrados presidenciales o clasificados”, indicó la fuente.

Hasta el momento las fuentes desconocen si las entrevistas a los asistentes de Biden han sido completadas o si el fiscal especial los entrevistará nuevamente.

La Casa Blanca no ha respondido sobre la entrevista a Kathy Chung quien actualmente se desempeña como subdirector de protocolo del secretario de Defensa Lloyd Austin, lo que no parece de extrañar, ya que el presidente, así como sus asistentes se han negado a responder preguntas sobre el contenido de los documentos.