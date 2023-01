Al menos 11 muertos tras atentado con bomba a una iglesia en el Congo

Al menos 11 personas murieron y otras 39 resultaron heridas el domingo en un atentado con bomba en una iglesia en el este de la República Democrática del Congo (RDC), atribuido por las autoridades a un grupo cercano al Estado Islámico (EI). El “acto terrorista” tuvo lugar en una iglesia pentecostal en Kasindi (Kivu del Norte), una ciudad cerca de la frontera con Uganda, informó el portavoz del ejército congoleño, Antony Mualushayi.

“Es difícil reunir todos los elementos en este momento. Sin embargo, ya hemos conseguido detener a un sospechoso, un sujeto keniano cuya edad oscilaría en torno a los treinta años”, dijo Mwalushay. Según el gobierno congoleño, el atentado fue cometido por “terroristas de ADF”, en referencia a las Fuerzas Democráticas Aliadas, presentadas por el grupo yihadista EI como su filial en África central. El objetivo de este “atentado con bomba” eran “ciudadanos en plena misa en la parroquia de la 8ª comunidad de las Iglesias Pentacostales del Congo en la ciudad de Kasindi“, tuiteó el ministerio de Comunicación.

