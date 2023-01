El peso gana terreno frente al dólar: los paisanos aumentan el monto de sus remesas a México

Si bien el peso mexicano se ha apreciado frente al dólar, en la práctica los paisanos que envían remesas a México, están viendo que sus familiares reciben menos pesos por sus dólares, lo que ha llevado a muchos a aumentar el monto de sus envíos.

Paulina García Robles de Santa Clarita dice que ella le sigue mandando a su madre entre $200 y $300 cada mes, y de ahí no pasa, porque no puede enviarles más.

“Que le hagan como puedan para que les rinda porque no me alcanza para mandarle más”, dice esta inmigrante mexicana, quien vive en Van Nuys; y cada mes manda dinero a su madre que vive en Sinaloa, México.

Sin embargo, Claudio Óscar Granados comenta que desde hace tres meses se vio obligado a subir el envío de dinero a su abuelita. “Le mandaba $100 al mes, ahora son $200”.

Hace ver que su mamá y él se turnan para mandarle dinero para su sostenimiento a la abuela que radica en Guerrero, México,

“Un mes manda ella, y al otro mes, me toca a mí, pero sí tuvimos que subir la remesa porque todo se ha puesto muy caro en México”.

El Banco de México reportaba el precio del dólar a $18.74 pesos el 17 de enero de 2023, mientras que hace un mes el valor era de $19.79 pesos por dólar.

En marzo de 2020, en plena pandemia de coronavirus, la cotización del dólar alcanzó un máximo histórico, llegando a cotizarse en 25.78 pesos por dólar.

El debilitamiento del dólar frente al peso mexicano no ha caído bien a todos.

Zaira Montes, propietaria de la casa de cambio “Envíos La Bendición” en la ciudad de Huntington Park en el condado de Los Ángeles, dice que la demanda de sus servicios se le ha reducido entre un 50 y 60%.

“Muchas personas me llaman para preguntarme casi a diario cómo está el dólar, y ya cuando ven que sigue abajo, prefieren esperar para enviar dinero. Otros terminan por mandar porque su familia necesita la ayuda para vivir. Así que el fortalecimiento del peso está bien por México, pero está mal para las pequeñas casas de cambio” en Estados Unidos.

Zaira recuerda que llegó a pagar el dólar hasta 24 pesos mexicanos, pero hoy está preocupada porque el buen momento por el que pasa el peso mexicano, le afecta a su pequeño negocio.

Marú Galván, organizadora comunitaria dice que desde octubre, le aumentó entre $50 y $60 a la remesa que envía a su madre y a su hermana cada mes a la ciudad de México.

“Yo les mando entre $250 y $300 cada mes; y ese aumento extra que les comencé a dar, nivela lo que ya no reciben al fortalecerse el peso. Como quiera que sea, vale la pena que hagamos ese esfuerzo adicional por agregarle un poco más. $50, $60 no es tanto para nosotros, pero significa mucho para nuestras familias porque es peor para México que el peso se debilite frente al dólar. Ahí sí las cosas se complicarían y eso no nos conviene a nadie”.

El Grupo Financiero Mexicano Base reportó en un análisis publicado en su sitio web que el flujo acumulado de las remesas en los últimos 12 meses se ubicó en un nuevo máximo histórico de 57,8901.91 millones de dólares, aún cuando el crecimiento mensual de noviembre estuvo por debajo del mensual promedio de los primeros 10 meses del año.

Por otra parte, una encuesta de la empresa de envío de dinero WorldRemit, encontró que el costo de vida de las familias que envían dinero a sus países, ha aumentado debido a la inflación mundial.

Casi la mitad de los encuestados de Estados Unidos, Australia y Reino Unido, el 45% indicaron que solo envían dinero a su familia inmediata, en lugar de amigos y parientes.

Y el 72% de los encuestados en EE UU dijo que han tenido que recurrir a un trabajo adicional además del de su fuente principal de ingresos para respaldar el aumento de su propio costo de vida debido a la presión financiera.

“Las soluciones ingeniosas, como los trabajos secundarios, que estamos viendo como resultado del panorama económico actual apuntan a la resiliencia de los migrantes y su compromiso de apoyar financieramente a sus seres queridos en el extranjero”, dijo Jorge Godínez Reyes, director para las Américas de WorldRemit.

“Estos hallazgos demuestran el valor de los inmigrantes para adaptarse a las tensiones financieras más amplias y al aumento del costo de vida sin dejar de satisfacer las necesidades de sus familias en casa y en el extranjero”.