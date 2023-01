Giuliani reveló que Trump le ofreció en una ocasión que se llevara a casa archivos confidenciales

El exabogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, reveló que el expresidente de los Estados Unidos le aconsejó que se llevara documentos clasificados como secretos a casa mientras trabajaba en la investigación de antecedentes de algunas personas “ricas”, específicamente, revisando sus declaraciones de impuestos. Según el abogado, el incidente ocurrió justo después de que Trump asumió la presidencia.

“Cuando era su abogado, quiero decir, hubo un periodo de tiempo en el que estuve allí como 10 días seguidos”, mencionó Giuliani al programa de radio WABC77 “descubriendo la verdad con Rudy Giuliani y el Dr. María Ryan”.



“No tomé, escuche esto, este es mi entrenamiento en ‘ultrasecreto’: no ​​los saqué de Mar-a-Lago”, dijo Giuliani, describiendo cómo manejó los documentos. Y recordó las palabras de Trump “me dijo: ‘Oh, llévatelos a casa contigo’ (y le dije) no me llevaré a casa las declaraciones de impuestos de Wilbur Ross. ¡Podría extraviarlas!”.



“Yo, ya sabes, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, a sabiendas, y nunca me atraparon, pero no recuerdo haber tomado nada”, agregó Giuliani quien aseguró que colocó los documentos en una pequeña caja fuerte en su escritorio en Mar-a-Lago para trabajar al día siguiente. Giuliani también dijo que los archivos de alto secreto son “muy, muy extraños en la forma en que se juntan” y “a menudo son muy pequeños, pero contienen mucha información”.

Durante su allanamiento a la propiedad de Trump en Mar-a-Lago el 8 de agosto, el FBI incautó lotes de documentos clasificados, incluidos algunos marcados como “ultrasecretos” y ahora el Departamento de Justicia se encuentra investigando el caso.