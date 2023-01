Muertes a manos de la policía no se detienen en el condado de Los Ángeles

En lo que va del año 2023, en el sur de California han ocurrido por lo menos cuatro muertes de personas a manos de la policía. Tres de ellas en el condado de Los Ángeles y una en el condado de Orange.

Desde el 2001, al menos 991 personas han sido asesinadas por la policía en el condado de Los Ángeles, indicó la reciente base de datos recopilada por el periódico Los Angeles Times de los registros de homicidios del médico forense del condado de Los Ángeles.

Los datos reportaron que la mayoría de los muertos eran hombres. Casi el 80% eran negros o latinos, y más del 94% fueron asesinados a tiros. En casi todos los casos, la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles consideró que el uso de la fuerza estaba legalmente justificado.

El reporte indica que desde el 2000, solamente dos oficiales fueron acusados como resultado de disparar a un civil mientras estaban en servicio.

Uno más fue acusado de homicidio involuntario y fue absuelto, confirmó la oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles.

En Los Ángeles, aproximadamente el 49% de la población es latina y representa el 54% de muertes a manos de la policía, equivalente a 534 casos. Los afroamericanos que representan alrededor del 8% de la población del condado de Los Ángeles, representan el 24% de víctimas, o 237 muertes a manos de las autoridades.

Tres hombres muertos a manos de la policía a principio de 2023. (Suministrada)

Y los blancos que representan el 26% de la población angelina, en las estadísticas representan el 19% de los asesinatos policiales, o 184.

Según los datos recopilados del LA Times, las personas de color y jóvenes, entre 20 y 39 años, son afectadas por mayoría y en áreas primordialmente donde viven personas de color como Compton y Long Beach.

La oficina del fiscal del condado de Los Ángeles indicó que desde que George Gascón tomó el liderazgo de la oficina en el 2021 hasta la fecha se están investigando por lo menos 21 tiroteos que involucran a 25 agentes de la ley.

Adicionalmente, la página de internet del fiscal muestra una lista detallada de los casos donde el uso de la fuerza armada fue utilizada bajo procedimiento. En el año 2022, de los 63 tiroteos reportados que involucran a oficiales, al menos 43 resultaron en muerte del sospechoso a quien se le intentaba arrestar o cuestionar.

Todos estos casos fueron justificados de acuerdo a los resultados de las investigaciones y se presentó un memorando detallando exactamente lo sucedido; aunque de igual forma, los familiares de las víctimas y activistas, no estaban de acuerdo.

En busca de justicia

Un grupo de activistas furiosos porque más personas están muriendo a manos de la policía, realizaron una conferencia de prensa el día de ayer frente a la sede principal del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), en el centro de la ciudad.

En sus brazos, algunos de los participantes llevaban las fotografías de unas de las más recientes muertes a manos de las autoridades: Takar Smith, Keenan Anderson y Oscar León Sánchez. Los tres fallecieron entre el 2 y 3 de enero del 2023 y los tres presentaban problemas de salud mental.

Noche Díaz, activista con The Club Revolution, dijo que es indignante ver que año tras año el número de personas asesinadas por la policía sigue aumentando. Aseveró que no es un crimen tener problemas de salud mental y las personas no deben de perder la vida por esta razón, más bien deben recibir ayuda.

“No estamos aquí para decir lo que queremos que haga la policía, porque sabemos que no se detendrán hasta que nos deshagamos del sistema”, indicó Díaz. “Si miras los videos de las cámaras corporales de los oficiales, ves cómo todos estos hombres (las víctimas) saben en sus mentes, en sus huesos y en sus corazones, que tienen una sentencia de muerte al hacer el movimiento equivocado”.

Aseveró que pese a que el tema es difícil y los datos demuestran que los latinos son quienes están muriendo en mayor número a manos de la policía, no se debe tomar esta situación como una división de identidades ni razas.

“No podemos dejar que lo conviertan en, oh, se trata de latinos o se trata de negros porque la realidad es que este país se fundó sobre la supremacía blanca, la esclavitud de los negros y el genocidio contra los indígenas, así como el robo de tierras a México”, recalcó. “Todo esto es parte del mismo sistema y nos hacen pelear entre nosotros por migajas”.

El activista dijo que no solo protestan contra la brutalidad policiaca, pero también piden a las personas que se unan a una revolución para luchar por cambios y reformas vitales.

“Vamos a desafiar a la gente a unirse a la revolución, a ponerse de pie y defenderse unos a otros de la violencia de la policía”, dijo Díaz. “Tenemos que luchar como seres humanos para acabar con todo este sistema y crear un mundo diferente para todos”.

Mientras tanto, Michelle Xai, miembro de The Club Revolution, aseveró que el mensaje que quisieron dejar claro en las instalaciones del departamento del LAPD es que las muertes son innecesarias.

Aseveró que la policía ha demostrado que no puede lidiar con los casos donde las personas presentan problemas de salud mental, es por eso que se necesita un cambio en las políticas de seguridad.

“Necesitamos una sociedad y una fuerza policial completamente diferente, necesitamos un sistema completamente diferente que no necesite a la policía para asesinar personas”, expresó Xai.

En un gran número de casos, las víctimas perdieron la vida con el argumento de los policías de que temían por su vida, de que pensaban que los sospechosos iban armados o por no acatar las órdenes y en un movimiento, los agentes del orden no tuvieron otra opción más que disparar.

No obstante, los familiares de las víctimas y activistas ya no creen dichos argumentos y en algunos videos, se quedan con la idea de qué se pudo hacer algo más antes de disparar.

Las tácticas policiacas

Bajo la ley SB 230 se requiere que cada agencia de la ley del estado de California proporcione pautas sobre el uso de la fuerza, utilizando técnicas de reducción de escala y otras alternativas a la fuerza cuando sea factible, pautas específicas para la aplicación de fuerza letal, y factores para evaluar y revisar todos los incidentes de uso de la fuerza mayor.

El Manual del Departamento del LAPD indica que sus agentes utilizan técnicas y herramientas consistentes con el entrenamiento para minimizar la tensión y reducir la intensidad de cualquier encuentro con un sospechoso.

Inicialmente comienzan con la advertencia verbal incluyendo intervención en crisis u otras alternativas antes de usar la fuerza. En caso de que la persona no acate órdenes continúan con el uso de la fuerza no letal. Esto es para defenderse a sí mismos; defender a los demás; efectuar un arresto o detención; prevenir el escape; o, superar la resistencia.

Los agentes no están permitidos sacar sus armas a menos que sea una extrema necesidad mediante el uso de fuerza letal. Esto es para defenderse de una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves al oficial u otra persona; o para aprehender a una persona que huye por cualquier delito grave que amenazó o resultó en la muerte o lesiones corporales graves.

Policía de Seal Beach mata a otra persona

El lunes por la noche se suscitó otro tiroteo que involucró a un policía y donde el sospechoso resultó muerto. El incidente ocurrió en Seal Beach, en el condado de Orange, alrededor de las 9:36 de la noche. Oficiales del departamento de la policía de esta ciudad respondieron a una llamada que reportaba a una persona sospechosa frente a una de las residencias en la cuadra 100 de Old Ranch Road.

Cuando llegaron los agentes intentaron contactar al sujeto pero este supuestamente sacó un arma de fuego iniciando un tiroteo involucrando a un oficial.

Después del tiroteo, los oficiales brindaron servicios para salvar la vida del sospechoso, quien eventualmente fue transportado a un hospital local donde falleció. En el lugar se recuperó un arma de fuego, dijeron las autoridades.

El individuo solo ha sido identificado como un hombre de 47 años y residente de Irvine. Se espera que se provea más información de su identidad una vez se le notifique a sus familiares.

En este caso ningún oficial resultó herido.

La Opinión intentó averiguar cuál es el estado actual de los agentes involucrados pero al cierre de esta edición no hubo respuesta de parte del departamento de policía de Seal Beach.

Mientras tanto, la oficina del fiscal del Distrito del Condado de Orange ha comenzado una investigación acerca de lo sucedido, indicó Kimberly Edds, portavoz del fiscal.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información de lo sucedido se comunique con el sargento detective Jeff Gibson de la policía de Seal Beach al (562) 799-4100 ext. 1128 o jgibson@sealbeachca.gov.