Qué remedios caseros puedes hacer para aliviar la tos con flema

El resfriado es una de las afecciones más comunes en la época de invierno y entre sus síntomas se encuentra la tos con flema. La cual es el producto de las defensas del cuerpo atacando las bacterias y virus que pudiesen estar alojados en las vías respiratorias. La flema es el indicativo de que el organismo está actuando adecuadamente, expulsando a través de la tos al agente extraño.

Es muy importante tener en cuenta que esta defensa del sistema respiratorio no puede ser prolongada, es decir, la tos con flema no debe durar más de quince días, de lo contrario se debe consultar a un especialista. Pero si ese no es el caso, existen numerosos tratamientos caseros para decirle adiós al catarro.

Los remedios naturales pueden llegar a ser la solución para la tos con flema. Además pueden mejorar otras molestias que la acompañan como: irritación en la garganta por tanto toser, dolor en el pecho, cansancio o dolor de cabeza.

5 remedios caseros para aliviar la tos con flema:

1. En primer lugar están los jarabes, seguramente ya has escuchado sobre algún remedio de la abuela para curar los resfriados, y es que efectivamente estos milenarios métodos ayudan mucho a contrarrestar las molestias de la tos porque usan productos naturales, como la miel, el jengibre, limón o ajo, que entre sus propiedades son antioxidantes.

2. Otro remedio efectivo para aliviar la tos, es mantener el ambiente con humedad, el aire frío y seco puede provocar más tos, por ende se recomienda que el lugar en donde se esté, sea cálido. Se puede utilizar en estos casos un humidificador, sobre todo para despejar la nariz.

3.Tomar mucho líquido también ayuda a que la tos disminuye, así como la molestia en la garganta y pecho. Además mantiene al cuerpo hidratado, por lo tanto la capa mucosa será más delgada.

4. Por lo general, la tos o gripe genera mucho dolor y malestar en la cara, se recomienda usar un paño húmedo y tibio que cubra el rostro de esta manera se sentirá mucho más alivio y disminuirá la presión sobre todo si se tiene dolor de cabeza.

5. Finalmente, es necesario tener en cuenta que durante un proceso de resfriado hay que evitar fumar u oler el humo del cigarro, eso hará que se produzca mayor mucosidad y se tapen las vías respiratorias.

Es importante tener en cuenta el color de la flema, según el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el color puede indicarnos qué tipo de infección bacteriana es y cómo tratarse, se debe estar atento, no todos los síntomas de un resfriado amerita antibióticos, cuando se está frente a un virus lo mejor es consultar a un especialista.

