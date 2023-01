La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anuncia por sorpresa que dejará su cargo en febrero

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció sorpresivamente que dejará su cargo en el mes de febrero.

“Ya no tengo suficiente (gasolina) en el tanque”, dijo una emocionada Ardern al hacer pública su próxima renuncia.

La política 42 años explicó que sus casi 6 años “desafiantes” en el cargo le habían pasado factura y no se ve con fuerzas para presentarse a las elecciones generales que se celebrarán en octubre en su país.

El último día de Ardern como primera ministra será el 7 de febrero.

Habrá una votación en los próximos días para determinar su reemplazo como líder del Partido Laborista de Nueva Zelanda.

New Zealand PM, Covid tyrant and authoritarian Jacinda Ardern i is calling it quits. Good. pic.twitter.com/hn76MLzOBr — Eric Schmitt (@Eric_Schmitt) January 19, 2023

“Perjudicaría a Nueva Zelanda si continuara”

El país de Oceanía celebrará elecciones generales el 14 de octubre.

Ardern dijo que se había tomado un tiempo para considerar su futuro durante las vacaciones del verano austral.

“Tenía la esperanza de encontrar lo que necesitaba para continuar durante ese período, pero desafortunadamente no lo he logrado. Estaría perjudicando a Nueva Zelanda si continuara”, dijo a la prensa.

Getty Images Jacinda Ardern hizo el anuncio en una reunión de su partido este jueves.

La política se convirtió en la jefa de gobierno más joven del mundo cuando fue elegida primera ministra en 2017 a los 37 años.

Ha liderado a Nueva Zelanda en momentos complicados, como la pandemia de covid-19, el tiroteo en una mezquita de Christchurch, o una erupción volcánica en White Island.

“Una cosa es liderar a tu país en tiempos de paz, y otra es guiarlos a través de una crisis”, dijo.

“Estos eventos… han sido agotadores debido al peso, su gran peso y su naturaleza. Nunca hubo un momento en el que se sintiera como si solo estuviéramos gobernando”.

EPA Ardern estuvo acompañada de su esposo, Clarke Gayford, al hacer el anuncio.

Su popularidad en Nueva Zelanda ha descendido hasta nuevos mínimos en los últimos meses, según las encuestas.

Pero Ardern dijo que no renuncia por no creer en que los laboristas no puedan ganar las elecciones, sino porque cree que sí tienen la posibilidad de hacerlo.

“Necesitamos un nuevo par de hombros para ese desafío”, dijo.

Tras el anuncio, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, rindió homenaje a Adern.

“Jacinda ha sido una feroz defensora de Nueva Zelanda, una inspiración para muchos y una gran amiga para mí”, escribió en Twitter.

