Jon Bon Jovi celebra que su canción “Livin’ on a prayer” ha obtenido más de mil millones de reproducciones en Spotify

Aunque la banda Bon Jovi no lanza un álbum desde hace tres años, su líder Jon Bon Jovi compartió a través de sus redes sociales un video en el que celebra el haber superado los mil millones de reproducciones de su canción “Livin’ on a prayer” en la plataforma Spotify.

En el clip, Jon -de 60 años- abre una caja que contiene una placa conmemorativa y dice: “Esto acaba de llegar de Spotify. El streaming es la nueva era ¿no? Esto es increíble y estoy muy agradecido por ello. En reconocimiento a mil millones de reproducciones. Es muy bueno. Gracias Spotify, y gracias a ustedes, chicos”.

De esa forma la canción se incluye en el listado de otros temas clásicos como “Take on me” de A-ha, “Back in black” de AC/DC y “Billie Jean” de Michael Jackson en llegar a esa cifra de streamings en esa plataforma. Escrita por Jon Bon Jovi, Richie Sambora y Desmond Child, “Livin’ on a prayer” pertenece al álbum Slippery when wet de 1986, y al año siguiente ocupó el número 1 en el Hot 100 de Billboard. Originalmente Jon y Richie no veían mucho potencial en el tema para ser un sencillo promocional, pero el productor Bruce Fairbairn tuvo una corazonada de que podría funcionar, logrando así la aceptación del público y a la vez un clásico en la historia del rock.

