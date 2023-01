Agenda de eventos: actividades para toda la familia

Recital de Juan Diego Flórez

Desde hace más de diez años que Juan Diego Flórez, uno de los tenores más celebrados del mundo, no se presenta en un teatro de Los Angeles. Finalmente, el cantante peruano visitará el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) para presentar Juan Diego Flórez in Recital, donde presentará arias de sus compositores favoritos en compañía de su colaborador, el pianista Vicenzo Scalera. Lunes 7:30 pm. Boletos desde $17. Informes laopera.org.

Foto: LA Opera

Música de banda

Edición Especial, el grupo mexicano que interpreta música norteña y corridos, estará en la ciudad para ofrecer un concierto en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), donde interpretará éxitos como “Enfocado”, “Solo tú” y “Si es posible”. Viernes 8 pm. Boletos desde $49. Informes microsofttheater.com.

Concierto de música urbana

Este fin de semana tiene lugar Calibash, la fiesta de música urbana, rap, hip hop y R&B más grande del año en el sur de California. La cartelera, cuya edición se llevará a cabo en la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) cuenta con nombres como Ozuna, Arcángel, Ivy Queen, Nio García, Farruko, Becky G y Zion y Lennox. Sábado y domingo 8 pm. Boletos desde $41. Informes cryptoarena.com.

Foto: Archivo

Museo gratis

La exhibición permanente Noah’s Ark, en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles), se puede visitar gratuitamente todos los jueves. El público de todas las edades puede interactuar con decenas de animales hechos a mano, así como participar en talleres de creación de arte, explorar el exterior del museo o escuchar cuentos. Hoy jueves todo el día. Entrada gratis. Informes skirball.org.

Foto: Mercie Ghimire

Arte para toda la familia

En la Tidepool Excursion, que organiza el Laguna Art Museum (307 Cliff Dr., Laguna Beach) los participantes descubrirán el apasionante mundo de las pozas de marea; la excursión educativa se realizará en el Heisler Park Beach, a unos pasos del museo. Se requiere de la maniobra de arena y rocas. Domingo 3 pm. Boletos $30. Informes lagunaartmuseum.org.

Celebración en el parque

Sesame Place (2052 Entertainment Cir., Chula Vista), el parque dedicado a los personajes de Sesame Street, celebra a los miembros de la comunidad que ayudan y que son héroes todos los días. Todos los fines de semana de enero, en los Super Grover’s Everyday Heroes Weekends, las familias podrán conocer héroes de verdad de su vecindario, como policías, bomberos y otros. Además habrá fiestas, encuentros con los personajes del parque y actividades con el tema de los héroes. Para todas las edades. Sábados y domingos de enero. Boletos desde $65. Informes sesameplace.com.

Foto: Cortesía

Danza flamenca

El Center for the Art of Performance de la Universidad de California en Los Angeles presenta en el Royce Hall (340 Royce Dr., Los Angeles) al bailarín y coreógrafo Israel Galván, quien estará acompañado del guitarrista Niño de Elche en el estreno en Estados Unidos de la pieza Mellizo doble. Sábado 8 pm. Boletos desde $39. Informes cap.ucla.edu.

Foto: Cortesía

Invierno en el parque

En la temporada más fría del año, el Sky Park at Santa’s Village (28950 California 18, Skyforest) celebrará estos días de invierno con el Winter Wonderland, que incluye actividades al aire libre, como escalar una montaña, tiro al blanco, patinar sobre hielo, subir a un tren, ver a los personajes del parque, buscar tesoros y ver shows de magia y de títeres. Termina el 10 de febrero. Boletos desde $65. Informes skyparksantasvillage.com.