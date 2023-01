Examiga de George Santos revela su pasado como drag queen en Brasil; el congresista se defiende

Un nuevo informe sobre el polémico George Santos sacudió a la prensa estadounidense después de que se reveló que el novato del Congreso se vistió como una drag queen llamada Kitara en Brasil hace más de una década.

El sitio “The Handbasket” publicó una fotografía que data del 2008 donde aparecen dos drag queens; una examiga de Santos, Eula Rochard, una drag queen en Brasil, reveló la identidad del político de 34 años.

Según el medio antes citado, Rochard indicó que conoció a Santos cuando él ya era drag queen “creo que lo conocí cuando tenía alrededor de 16 o 17 años. Solía ​​pasar el rato en mi casa mientras su mamá jugaba bingo”.

También señaló que vio a Santos en la televisión y compartió la noticia con sus amigos, quienes en un principio no le creyeron, hasta que publicó la imagen que está generando polémica en redes sociales.



“La foto fue tomada en 2008 en el Desfile del Orgullo Gay en la playa de Icarai en Niteroi. George había desaparecido por un tiempo y luego regresó a Brasil con mucho dinero, y eso fue casi al mismo tiempo que se tomó la foto”, mencionó Rochard.

El nuevo escándalo llegó a oídos de Santos quien a través de su red social Twitter se defendió "la obsesión más reciente de los medios de que soy una drag queen o 'actué' como una drag queen es categóricamente falsa. Los medios continúan haciendo afirmaciones escandalosas sobre mi vida mientras trabajo para obtener resultados". The most recent obsession from the media claiming that I am a drag Queen or "performed" as a drag Queen is categorically false.

The media continues to make outrageous claims about my life while I am working to deliver results.

I will not be distracted nor fazed by this.— George Santos (@Santos4Congress) January 19, 2023



Santos enfrenta un sinfín de señalamientos por las múltiples afirmaciones falsas que fabricó sobre su pasado, su ascendencia y experiencia laboral.