Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de enero de 2023.

ARIES

Muchas oportunidades en el amor en caso de no tener pareja y te la pasarás muy bien solo toma tus precauciones para evitar problemas más adelante. Cuídate de golpes y caídas que estarán a la orden del día y podrías terminar hasta en el hospital. No te culpes de cuestiones del pasado, ni pedo la vida sigues, es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños y metas pues estás en tiempo de que se conviertan en realidad. Cuidado con cambios en viajes de última hora los cuales podrían afectarte sobre todos los que se lleven a cabo en este primer mes del año. Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo, dos oportunidades de trabajo te esperan, pero necesitas poner de tu parte pa que la mejor de ellas se consolide. Podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas y tienen nombre y apellido. Andarás estresado en el área laboral hay una noticia que esperas y que nomás no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieres en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso.

TAURO

Vienen días de mucha incertidumbre en los cuales querrás realizar un viaje o hacer algo para tu bien en este año. Posibilidad de encamamiento con expareja te la pasarás a toda madre. Vienen cambios de humor muy perros que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente. No te estanques en promesas falsas ni en cuestiones que sabes qué suele están en el aire y quedan como simples promesa y no hechos. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptarlos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. No te menosprecies ni pienses que vales poco, vales lo suficiente y la vida te compensará con lo que por derecho te corresponde, no comas ansias. Una amistad te buscará por problema sentimental. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. Cambios de humor inesperados que podrían dañar a tu familia, déjate ya de esas fregaderas que ahorita el horno no está pa bollos.

GÉMINIS

Oportunidad de caricia desenfrenada con una persona cercana a ti, se dará en esta semana, solo toma tus precauciones porque podrías ser descibiert@. Un amor muy fuerte podría entrar en cualquier momento y vendrá acompañado de mucha paz y estabilidad, disfrútalo al máximo y no dejes que se vaya por ese carácter que te cargas. Vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo con quien no quiere estar a tu lado. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo. No te limites en los que quieres y ve por esos sueños que mueven tu mundo. Cuidado con hacer juicios falsos sobre personas que te rodean pues podrías meterte en problemas al estar hablando de más de quien no debes. Cambios de última hora y un viaje comenzará a planearse y te irá de la mejor manera solo ten calma. Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea. Hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos sexuales estarán muy despiertos.

CÁNCER

Nada de rogar y mendigar amor, es momento de aprender a valorarte lo suficiente para no permitir que nadie te haga daño. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor, lo que pides tienes que darlo también. Tu problema ya no es el miedo a quedarte solo o sola, es que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron en tu pasado. Cuidado con amores de una noche que solo podrían hacerte sufrir y enamorarte. Quien te quiera que le trabaje para obtenerte, no bajes tu precio por nadie, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú. Que mendigue amor quien no se quiera y quien no se valore, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más fregón en ese aspecto y todos los demás. Números de la suerte el 12, 17 y 23. Cuidado con tu carácter que no es el más bueno y podrías estar auto dañándote sin darte cuenta. No tengas miedo de ir por eso que te mueve, ay posibilidad de emprender un negocio, pero también de desprenderte de personas que no te aportan nada en tu vida. Una amistad comenzará a sentir cierta atracción sobre ti, llévate las cosas con calma y no te apresures en nada. Ten presente que nadie merece tus lágrimas y quien en realidad las merezca no te va a hacer llorar así que si te traicionan next.

LEO

Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con que de verdad vale la pena. Es momento de creer en ti y en tus capacidades este año deberá de ser tuyo cueste lo que cueste. Viene un embarazo o nacimiento de amistad o ser querido. Un compromiso o evento en el cual el color blanco sobresaldrá en próximas fechas, podría ser bautizo o boda. Cambios laborales que te ayudarán a mejorar económicamente en todos los sentidos, te vienen días de mucha reflexión solo ten calma y comenzarás a ver la luz en muchos aspectos de tu vida. Tienes el hocico bien suelto y no te importa decir lo que sientes, eso te va a traer algunos problemas sino pones atención. Cuidado con noticias inesperadas que podrían ponerte triste. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa fregarte la caricia y después ni adiós te dicen. Mientras quieras lo podrás conseguir, cuidado con amigos que solo te buscan para la fiesta, esos no pueden ser llamados amigos sino los que están a tu lado cuando en verdad se requieren en los casos difíciles.

VIRGO

Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos. Si tu pareja se muestra distante, dale su tiempo, algunas veces le fastidias mucho. Grandes cambios y oportunidades materiales, viajes que se comenzarán a planear, pero también madurarás mucho en todos los sentidos al punto de lograr encontrar estabilidad en eso que mueve tu vida y tu mundo. No descuides tu cuerpazo criminal, estas en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar el lograr perder peso. No te dejes menospreciar por personas p3ndejas que no te aportan nada, debes de ser más cul3ra para no permitir que te fallen o falten al respeto. Ya déjate de tonterías y enfócate en todo eso que te falta y no has conseguido, la vida te llenará de muchas oportunidades, pero deberás de saber aprovecharlas. Date tu lugar y ponte más perris antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental. Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores.

LIBRA

No descuides tu cuerpazo criminal porque estas en etapa de subir de peso. El karma te dará una gran lección por tus errores del pasado. Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes ni maíz. Te enteras de cómo está jodiendo la vida a expareja. El amor será un sentimiento complicado para tu vida pues no sabrás qué camino recorrer para lograr consolidar una relación estable. Vienen cambios muy buenos pues podría haber un cambio en tu casa o vehículo. Se te caerá la venda de los ojos sobre ciertas cuestiones, momento de que salga a la luz verdades imperdonables, tómalas con calma y reflexiona sobre el camino que debes seguir para estar bien. Ten mucho cuidado con amores del pasado que retornan y te hará volver al piso y comer lo mismo. No tengas miedo a cambios en la economía pues te van a beneficiar mucho. La vida te compensará lo que te debía y te dará en grandes cantidades. En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta. Dinero que te debían regresa. Familiar se enferma, nada de gravedad.

ESCORPION

Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu talón de Aquiles, pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va a encargar. Quien te quiera que lo demuestre quien no bye con su vida. Se ven enfermedades respiratorias en puerta y un cambio bueno en tu economía que tendrás que atender. Amistad se ira y dejará de buscarte por ciertos problemas que pasarán en estos días. La mediocridad que te caracterizaba quedará en el pasado pues tendrás la actitud y el carácter que se necesita pa mandar a freír espárragos a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida. Traerás la hormona bien alterada estos días y podría ser por una persona que anda tras tus huesos. No te confundas en tu camino porque te podrías perder rápidamente, debes de tener en claro hacia dónde vas y que requieres para estar bien y ser feliz. Date la oportunidad de ser tú y a quien no le guste que le busque, has cambiado demasiado solo para complacer a las demás personas, no es momento de hacer eso, es momento de ser tú mismo y disfrutar tus aciertos y errores.

SAGITARIO

Vienen días de mucha incertidumbre, la vida te va a devolver a manos llenas eso que quedo pendiente de tu pasado. Cuidado con subir de peso porque no te estas cuidando del todo y podría repercutir en tu salud. Infidelidad en una amistad y un proceso algo complicado que tiene que ver con los dineros, un viaje o tu corazón, has estado pensando mucho y hay días en los que tu tristeza es muy fuerte, vida solo una vívela. No te límites a cambios en cuestiones de proyectos, llévalos a cabo pues te dejarán grandes ganancias. Es momento de confiar en lo que quieres y hacia dónde vas, manda a la ching#ada a esas personas que han estado hablando de ti y te han manipulado con comentarios pen$dejos que no te han permitido avanzar del todo. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante. Deja de pensar que el mundo va a cambiar para bien por su propia cuenta, pon de tu parte y cambia tu entorno y no trates de modificar el de los demás o de lo contrario te meterás en serios problemas.

CAPRICORNIO

Es posible que ciertas amistades se te acerquen a ti dándote una cara y después otra, no es momento de lidiar con personas hipócritas que buscarán solo hacerte pasar un mal rato. Tu orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona del primero. En los negocios grandes ganancias, lo tuyo es el comercio y los negocios, eso te dejará grandes ganancias económicas. Enfócate en ese negocio que tanto has imaginado, ya es momento de que se haga realidad, pero para eso tendrás que empezar ahora mismo, sino te pones metas a corto plazo no lo lograrás. Empezarás a planear un viaje muy importante en el cual te vas a divertir mucho y la pasarás genial. No eches en saco roto tus sueños y metas, haz a un lado los comentarios p3ndejos de quienes te rodean que creen y piensan que no podrás con el paquete. Movimientos que tienen que ver con tu trabajo no se ven del todo bueno así que deberás de ser muy cauteloso en todo lo que hagas y emprendas en próximas fechas. No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas.

ACUARIO

No tengas miedo en expresar y decir lo que sientes, es momento de no quedarte cayado o cayada por nadie. Se fuerte y no te detengas ya por nada, has enfrentado pruebas muy fuertes y has resultado triunfante, no es fácil que te tumben y conoces muy bien las estrategias para no caer y seguir de pie. En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para finales de febrero, aunque ciertos sucesos podrían adelantarla. Tu trabajo se visualiza bien sin embargo si buscas otras oportunidades de crecimiento las encontrarás antes de lo que te imaginas. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas pues cada persona actúa distinta y ve las cosas de manera diferente a ti, el tratar de hacerlo podría traerte problemas con amistades o un familiar. Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales, no caigas con cualquiera que no sabe ni lo que quiere en la vida, eres de buenos gustos y te encanta la buena vida así que si no tienes la capacidad para producir dinero busca quien te complazca en tus gustos, recuerda que no es interés sino aseguramiento de tu futuro.

PISCIS

Ten cuidado con amores de un rato, no te convienen pues eres muy de enamorarte rápido. Una amistad anda de lengua suelta sino le pones un alto te vas a meter en grabes problemas. Ten cuidado con tus alimentos pues le has echado mucho a la piñata y podrías sufrir de serias infecciones. Cuida tu sentido de humor pues podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días. Fuerte de carácter y muy intenso al vivir tu vida, eso te ha hecho un ser único e irrepetible, da gracias a Dios por lo que tienes y has conseguido, vienen más triunfos, pero para eso tendrás que bajar un poco la guardia sobre todo en el amor. Disfruta más tu vida y no te estreses por cuestiones que no valen ya la pena. Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca. Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía. Si te lo propones podrás realizar ese viaje que has planeado desde hace tiempo puede ser a otro país. Uno aprende a ser amigo de los recuerdos y aprende arrancar de raíz cada golpe de tu pecho, nada vuelve a ser igual, la esperanza de un mejor mañana está en ti, no en alguien más. Cuidado con traiciones dentro de la familia pues estarán a la orden del día en este primer mes del año.